Наталья Кочанова: «Достаточное количество людей готовы прийти, чтобы озвучить свою проблему»

Новости Беларуси. Парламентский корпус должен быть ближе к народу, знать, чем живут люди и какие проблемы их волнуют. На это коллег ориентирует председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа с обращениями граждан – важнейшее направление в деятельности госорганов. Это подчеркивалось не единожды. Как обстоят дела в Витебском регионе? Итоги 27 мая подводили на расширенном заседании Президиума Совета Республики в Лепеле.

Наталья Кочанова за основу взяла единый день приема граждан, который 26 мая прошел в каждом районе области. Треть обращений можно было бы решить на уровне местной власти. Самые распространенные проблемы – жилищно-коммунальные вопросы, транспорт, благоустройство. Спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что местным властям надо работать с населением на упреждение жалоб, жить заботами людей. Это руководство к действию.