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Наталья Кочанова: «Достаточное количество людей готовы прийти, чтобы озвучить свою проблему»

27 мая 2022 13:44
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Новости Беларуси. Парламентский корпус должен быть ближе к народу, знать, чем живут люди и какие проблемы их волнуют. На это коллег ориентирует председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа с обращениями граждан – важнейшее направление в деятельности госорганов. Это подчеркивалось не единожды. Как обстоят дела в Витебском регионе? Итоги 27 мая подводили на расширенном заседании Президиума Совета Республики в Лепеле. 

Наталья Кочанова за основу взяла единый день приема граждан, который 26 мая прошел в каждом районе области. Треть обращений можно было бы решить на уровне местной власти. Самые распространенные проблемы – жилищно-коммунальные вопросы, транспорт, благоустройство. Спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что местным властям надо работать с населением на упреждение жалоб, жить заботами людей. Это руководство к действию.

Наталья Кочанова: «Достаточное количество людей готовы прийти, чтобы озвучить свою проблему»-1

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы видим, что достаточное количество людей готовы прийти, чтобы озвучить свою проблему. То есть выезжать, выездные приемы проводить надо. Но надо, чтобы они были эффективны в плане того, что, если к тебе обратился человек, ты должен до конца довести рассмотрение того вопроса, с которым он к тебе обратился. Это очень важно.

Практика единых дней приемов граждан будет продолжена. Работа на результат – главное требование.

# Государственная политика # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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