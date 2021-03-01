Михаил Русый: «Герб, флаг, гимн приняты народом на референдуме, это воля народа!»

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению: Герб, флаг, гимн приняты народом на референдуме, это воля народа. Это сила власти, это сила государства. Мы это все должны любить.

Вадим Щеглов, ведущий:

В этом году День Государственного флага празднование традиционно выпадает на второе воскресенье или первое воскресенье мая (девятое мая). Мне кажется, что в этом году государство обязано как никогда отпраздновать день наших главных государственных символов. Вплоть до того, что на каждом автобусе, на каждом маршрутном такси, в общественном транспорте, как это сделано на Западе, в России сейчас к этому подходят. Там на балконах, на домах тоже вывешивают государственные флаги. Сегодня это является нормой для них, потому что это государственные, признанные белорусским народом символы.

Михаил Русый:

Это назначил не Верховный Совет в те времена, это избрал такой символ, знак народ. Когда мы говорим, что мы хотим, чтобы все принималось народом, так принято народом. Будьте добры, делайте.

Вадим Щеглов:

Просто выросло поколение, которое тогда не голосовало. Они говорят: «Мы не голосовали, мы не принимали».