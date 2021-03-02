Михаил Русый о ВНС: «Мы реально видим, что может получить наша страна в предстоящие пять лет»

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению, рассказал, что думает о Всебелорусском народном собрании. Вадим Щеглов, ведущий:

Вы же последние 30 лет занимаете высшие государственные посты. Причем руководителем вы стали и при советской власти, работали министром в начале 1990-х, когда был переломный момент. И уже остались в правительстве главы государства и строите суверенную Беларусь последние 26 лет. Как вам удавалось так долго оставаться у власти? Это ваша закалка провинциальная или это умение всегда находиться в нужном месте в нужное время?

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению:

Просто надо работать честно, порядочно, с полной отдачей. Действительно, мне пришлось поработать и в партийные времена. Начиная с главного агронома хозяйства. Правда, в одном хозяйстве я был агрономом, заместителем председателя колхоза, возглавил это хозяйство. Потом первым заместителем председателя райисполкома Корма, там же и второй секретарь райкома, потом Центральный комитет партии – инспекторская группа по Могилеву, потом первый секретарь Столбцовского райкома, Комитет по земельным ресурсам и землеустройству при Совете министров БССР. В 1994-м глава государства в октябре предложил возглавить Министерство природных ресурсов, мы с 1994 года вместе и работаем, выкладываемся по полной. Вадим Щеглов:

Вы засучив рукава тогда принялись фактически строить страну на обломках «кровавой империи», как глава государства выражается. Развал Советского Союза, ничего нет. Тогда (в конце 1990-х) состоялось первое Всебелорусское народное собрание. Вы были участником и первого, и второго. Михаил Русый:

И третьего, и четвертого, и пятого, и шестого. Вадим Щеглов:

Проводят параллели, что и первое собрание было очень значимое для страны, и это шестое. А в чем значимость? И как объяснить нынешнему современному поколению, почему это собрание так же значимо, как собрание, когда был развал и когда начинали строить страну с нуля?

Михаил Русый:

Я это прекрасно помню. 1996 год, экономическая ситуация тяжелейшая, развалилась такая страна. Рубль советский ушел, золотовалютного запаса нет, экономика разрушена. В чем судьбоносность? На первом Всебелорусском собрании были поставлены главой государства три основных жизненных постулата. Первый – жилье. Почему жилье? Кроме того, что решение социальной проблемы, это тот локомотив, который тянул за собой дальше развитие строительной индустрии, стройматериалов. Если построена квартира, нужна мебель, то есть давало возможность раскрутиться другим отраслям. Самое главное – продовольствие. Надо было накормить страну и решить продовольственную безопасность страны, потому что это одно из основных направлений. И экспорт. Без поступления валюты в стране, которая не имеет никакого ресурса, допустим, нефти, газа и прочего, а имеет только прекрасных людей и научный потенциал, землю крестьяне имели, надо зарабатывать было валюту. Главой государства были поставлены три этих вопроса. Но самое главное, в чем судьбоносность – это 4 700 делегатов тогда было избрано. Все слои. Такая форма была впервые: обращение к народу. И через народ, через представителей народа доведение до всей страны тех программ, которые начнут выводить страну из тупика. И люди поверили, что это возможно. Хотя я скажу, что много было скептиков, а зачем, а как, а давайте раздербаним страну и прочее. Тогда было принято решение, что все формы собственности у нас равнозначны, но крупнотоварное хозяйство не позволили разрушить. И это правильно, потому что только на крупнотоварном производстве появилась возможность применить новейшие технологии, энергосберегающие технологии. Сегодня, придя на шестое Всебелорусское собрание, мы говорим, что страна независима, самостоятельна, самодостаточна, обеспечена продовольствием, обута, одета. Есть возможность строить, очень хорошо строить. Есть возможность зарабатывать. Вадим Щеглов:

Но при этом вы ставите знак равенства между первым собранием и шестым по их значимости. А в чем значимость шестого? Все есть: независимость, стройка, АПК, суверенитет.