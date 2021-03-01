«Взрыв эмоций просто был». Офицер попросил руки у девушки прямо на плацу

Новости Беларуси. В ЗАГС сразу после выпускного или горячее предложение в Печах. Офицер школы прапорщиков сделал необычное признание в любви своей девушке прямо на плацу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предложение руки и сердца Сергея Крупицы запечатлели на телефоны сотни человек. Среди них – свыше 150 выпускников, а также их родные и друзья.