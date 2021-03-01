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«Взрыв эмоций просто был». Офицер попросил руки у девушки прямо на плацу

01 марта 2021 10:36
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Новости Беларуси. В ЗАГС сразу после выпускного или горячее предложение в Печах. Офицер школы прапорщиков сделал необычное признание в любви своей девушке прямо на плацу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предложение руки и сердца Сергея Крупицы запечатлели на телефоны сотни человек. Среди них – свыше 150 выпускников, а также их родные и друзья.  

«Взрыв эмоций просто был». Офицер попросил руки у девушки прямо на плацу-1

Несколько часов, чтобы насладиться общением с самыми близкими, и новоиспеченные прапорщики уже сегодня отправятся в воинские части на службу.  

«Взрыв эмоций просто был». Офицер попросил руки у девушки прямо на плацу-4

Сергей Крупица, выпускник 114-й гвардейской школы 72-го объединенного учебного центра:  
Хочется стать еще лучше для себя. Надо делать важные шаги в своей жизни, который я как раз и сделал сегодня. Так что если я решил свою жизнь связать с армией, это значит, надо свою жизнь связывать и с этим человеком.  

«Взрыв эмоций просто был». Офицер попросил руки у девушки прямо на плацу-7

Лилия Кот:  
Конечно, я не ожидала, что так будет. Чувствую радость, взрыв эмоций просто был. Еще пока не понимаю, не осознаю этот факт.  

«Взрыв эмоций просто был». Офицер попросил руки у девушки прямо на плацу-10

В 114-й гвардейской школе по подготовке прапорщиков и младших специалистов продовольственной службы 72-го учебного центра это 45-й юбилейный выпуск.  

«Взрыв эмоций просто был». Офицер попросил руки у девушки прямо на плацу-13

Не теряют интерес к столь сложному и ответственному делу и девушки. Среди выпускниц этого года – 15 представительниц прекрасного пола.  

# Армия Беларуси # общество # Сергей Крупица # Лилия Кот # Фотофакт

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