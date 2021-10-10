Горы квашеной капусты и солёных огурцов. Посмотрите, как заготавливают овощи в хранилищах
Новости Беларуси. Белорусы каждый год пополняют запасы на зиму, кто чем может. Но и от помощи в этом деле не откажутся. Так что автолавку ждут даже в самых отдаленных селах и деревнях. Какие деликатесы можно встретить в сельских магазинах, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Оксана Семашко оценила спрос и предложение.
В овощехранилищах сегодня растут как на дрожжах горы с живыми витаминами. Уже представили, как холодной зимой ваш дом наполняет наваристый аромат щей, а золотистой корочкой покрываются аппетитные драники?
Алла Черникова, начальник отдела заготовок Березинского филиала Минского областного потребительского общества:
Квашеная капуста во время заболеваний людей или гриппом, или, как в данный момент, коронавирусом расходится в больших объемах. Она востребована больше. Люди читают все теперь, ищут витамин С. Это самый дешевый витамин С и самый полезный.
Чтобы в овощах до следующего лета сохранились все витамины – специальные условия хранения. Каждый овощ к продажам – модельных параметров.
Алла Черникова:
Свекла не должна превышать по диаметру 14 сантиметров и не должна быть менее пяти, поэтому сильно большие размеры нас не интересуют. Овощ должен быть таким красивым, чтобы взгляд покупателя заинтересовал и привлек, и его захотелось купить и скушать.
Дело вкуса. Уверена, названия сортов вас тоже удивят.
– Храним Омон. Колобок, есть такой сорт.
– Такое необычное название – Омон.
– Да, Омон. Гэлэкси, есть такой сорт.
Примечательно, что в Березино больше всего едят капусты. Особым спросом пользуется шинкованная с тмином, морковью и клюквой. К декабрю в магазинах – цельнокочанная квашеная капуста.
Оксана Семашко, корреспондент:
А вот, кстати, то самое место, где шинкуют овощи. Не привычным нам ручным способом, а с помощью такого оборудования. Нашинковали уже полные бочонки с квашеной капустой. И, кстати, готовы соленые огурцы. Какой хрустящий!
Кстати, соленые огурцы нового урожая уже в продаже. Дары осени, что хранятся дольше, стоят дороже. Например, поздняя капуста и острый сорт лука.
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Агрокомбинат «Ждановичи». Накормить нужно всю область. Урожай собирают быстрее, чем в глубинке – на носу морозы. Помещения доверху в запасах второго хлеба, свеклы, моркови, капусты и, конечно, яблок. Если бы только можно было передать через камеру их приятный аромат...
Игорь Гритченко, начальник цеха хранения продукции агрокомбината «Ждановичи»:
Яблоки, которые к нам поступают, отсортировываются. У нас есть также здесь и линия сока прямого отжима. Яблоко продовольственное стандартное идет в нашу реализацию. То, что не идет, мы перерабатываем.
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