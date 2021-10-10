В некоторых белорусских деревнях живёт один человек. Как обеспечивают продуктами глубинку?

Новости Беларуси. Белорусы каждый год пополняют запасы на зиму, кто чем может. Но и от помощи в этом деле не откажутся. Так что автолавку ждут даже в самых отдаленных селах и деревнях. Какие деликатесы можно встретить в сельских магазинах, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Оксана Семашко оценила спрос и предложение.

Вот, молоко и хлебушек красивый. Горы квашеной капусты и соленых огурцов. Посмотрите, как заготавливают овощи в хранилищах – смотреть здесь.

Девять дворов, порядка 20 жителей, зимой и того меньше. Вязькутин – самая настоящая белорусская глубинка. Нина Антоновна живет здесь больше 30 лет. Местный магазин закрыли, зато к самой калитке приезжает автолавка.

Нина Костель, жительница деревни Вязькутин-2:

Постоянно все вкусное и свежее. Кот, ты что?

– Кот отбирает у вас продукты.

– Хлеб покупаем, продукты: макароны, муку, сахар, кофе, рыбу, колбасу. Все, если нет своего. Зимой уже немного своего есть – кто кабанчика заколет.

140 наименований товаров с доставкой к дому. Привозят даже стройматериалы, мебель, бытовую технику.

Валентина Борисевич, директор Березинского филиала Минского областного потребительского общества:

Наш Березинский филиал обслуживает Березинский и Червенский районы. 290 деревень, где нет магазинов. Надо сказать, что в этих деревнях уже в основном проживает немного людей. У нас из 290 деревень в 13-ти живет только один человек, в 22-х – два человека. Мы своих людей не оставляем. И в жару, и в холод, и когда заметет – в любом случае автолавка едет.

А это Лешница. Проживает в деревне уже 460 человек. Прилавок ломится от продуктов со всех регионов. 90 % – свое, белорусское. Есть даже деликатесы – красная и черная икра. И не скажешь, что сельский магазин.

Людмила Жуковская, жительница деревни Лешница:

Удобно. Все нам нравится. Здесь сегодня дешевле все. Можно найти, что надо человеку, здесь все есть: и масло, и молоко, и овощи, порошок. Все-все есть. А продавцы, молодцы –улыбаются нам, и мы поговорим с ними, и они с нами поговорят.

Людмила Бурая, жительница деревни Лешница:

Здесь выбор, кстати, очень хороший. Здесь всего предостаточно, хватает. У нас еще есть магазин, но сюда очень приятно прийти. Всегда улыбаются, всегда рады. И цены приятнее здесь.

Валентина Борисевич:

У нас выполнены требования ребрендинга. Открытая выкладка – каждый покупатель может подойти посмотреть, почитать свойства или какие-то другие, какие его интересуют, сведения о товаре, может напрямую выбрать. А в коммерческом магазине более закрытая выкладка. 100 лет уже кооперация работает, и каждый раз у нас новые требования, и мы стараемся доносить их до наших предприятий, и, конечно, они выполняются нашими продавцами.

Жителям деревни сегодня и в город ездить не нужно – у них все есть. Будь то магазин или автолавка, главное, говорят сельчане, – не столько поход за продуктами, сколько общение и хорошее настроение. А те же пирожки, смаженки, пиццу – любой каприз – они сами готовят. Хватает времени и на огород, и на сытный ужин с дружными соседями. А если что, можно также заказать, и автолавка обязательно привезет к самой калитке.