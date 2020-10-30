Михаил Гриб назначен начальником ГУВД Мингорисполкома

Новости Беларуси. Назначен новый начальник минской милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На эту должность направляется Михаил Гриб. До этого он возглавлял Управление внутренних дел Витебского облисполкома.

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