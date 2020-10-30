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ГПК: граждан Беларуси пропускают через государственную границу на въезд в страну

30 октября 2020 07:31
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Новости Беларуси. Госпогранкомитет разъяснил правила въезда на территорию Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГПК: граждан Беларуси пропускают через государственную границу на въезд в страну-1

29 октября в связи со сложной эпидобстановкой в сопредельных странах было принято решение временно ограничить въезд отдельных категорий лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины.

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ГПК: граждан Беларуси пропускают через государственную границу на въезд в страну-4

Как сообщил официальный представитель ведомства, граждан Беларуси, пересекающих государственную границу, ограничение не коснется. Все белорусы могут беспрепятственно попасть на родину. По остальным категориям принимаются частные решения в каждом конкретном случае.

ГПК: граждан Беларуси пропускают через государственную границу на въезд в страну-7

Под ограничения не попадают также сотрудники диппредставительств, водители-дальнобойщики и бригады поездов международного сообщения. При этом пункт пропуска в Национальном аэропорту «Минск» работает без ограничений.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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