ГПК: граждан Беларуси пропускают через государственную границу на въезд в страну

Новости Беларуси. Госпогранкомитет разъяснил правила въезда на территорию Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

29 октября в связи со сложной эпидобстановкой в сопредельных странах было принято решение временно ограничить въезд отдельных категорий лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Александр Лукашенко: граница – это зона дружбы народов. Нам бросили вызов. Какая здесь дружба?

Как сообщил официальный представитель ведомства, граждан Беларуси, пересекающих государственную границу, ограничение не коснется. Все белорусы могут беспрепятственно попасть на родину. По остальным категориям принимаются частные решения в каждом конкретном случае.