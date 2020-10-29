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Александр Лукашенко – новому главе МВД: начиная с низов, ты это всё протопал. Это дорого стоит

29 октября 2020 14:15
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 29 октября произвел громкие кадровые перестановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко – новому главе МВД: начиная с низов, ты это всё протопал. Это дорого стоит-1

С этого дня в Беларуси новый министр внутренних дел. Им стал Иван Кубраков – уже экс-начальник минской милиции. Как отметил Президент, именно знание ситуации в Минске, где обстановка сегодня наиболее непростая, стало основным фактором при выборе новой кандидатуры.

Александр Лукашенко – новому главе МВД: начиная с низов, ты это всё протопал. Это дорого стоит-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы пересмотрели несколько человек. Но все-таки твой жизненный путь… Я вот даже без объективки, без справки помню. Начиная с низов, ты это все, несмотря на молодость, протопал. Это, как у нас говорят, дорого стоит. Это огромный опыт.

Изучал, советовался и все-таки из десятка предложенных кандидатур я выбрал Кубракова. Во-первых, у нас более-менее сложная ситуация в Минске, ею придется заниматься. Конечно, ты в теме. Конечно, не один будешь заниматься, там будет начальник УВД, которому ты точно не будешь мешать работать, потому что сам только что прошел этот уровень. А с другой стороны, у тебя этот опыт. Если начальнику УВД новому надо будет этот опыт, ты ему его передашь.

Александр Лукашенко – новому главе МВД: начиная с низов, ты это всё протопал. Это дорого стоит-7

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Иван Кубраков # Александр Лукашенко # Фотофакт

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