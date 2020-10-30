«Вся жизнь наша связана с организацией студенческой инициативы». Молодёжный форум открылся в Могилёве

Новости Беларуси. Диалоговые площадки продолжают работу по всей стране. Идут предметные дискуссии, жаркие дебаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще одним положительным примером, когда объединяются люди с созидательными целями, стало открытие молодежного форума в Могилеве.

Около полусотни юношей и девушек, настоящих патриотов со всей страны, собрались за круглым столом. Им есть что сказать друг другу. Особенно сейчас, когда во многом от молодежи зависит будущее страны.

Андрей Казанский, проректор по воспитательной работе БРУ:

Вся жизнь наша связана с организацией студенческой инициативы. Я уже давно работаю проректором и при мне появились фестивали, спортивные соревнования, чемпионаты мира, все виды таких вот значимых мероприятий, которые возможны в студенческой среде. Естественно, мы все их поддерживаем. Мы работаем со студентами и работаем для студентов.