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«Вся жизнь наша связана с организацией студенческой инициативы». Молодёжный форум открылся в Могилёве

30 октября 2020 07:25
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Новости Беларуси. Диалоговые площадки продолжают работу по всей стране. Идут предметные дискуссии, жаркие дебаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще одним положительным примером, когда объединяются люди с созидательными целями, стало открытие молодежного форума в Могилеве.

«Вся жизнь наша связана с организацией студенческой инициативы». Молодёжный форум открылся в Могилёве-1

Около полусотни юношей и девушек, настоящих патриотов со всей страны, собрались за круглым столом. Им есть что сказать друг другу. Особенно сейчас, когда во многом от молодежи зависит будущее страны.

«Вся жизнь наша связана с организацией студенческой инициативы». Молодёжный форум открылся в Могилёве-4

Андрей Казанский, проректор по воспитательной работе БРУ:
Вся жизнь наша связана с организацией студенческой инициативы. Я уже давно работаю проректором и при мне появились фестивали, спортивные соревнования, чемпионаты мира, все виды таких вот значимых мероприятий, которые возможны в студенческой среде. Естественно, мы все их поддерживаем. Мы работаем со студентами и работаем для студентов.

«Вся жизнь наша связана с организацией студенческой инициативы». Молодёжный форум открылся в Могилёве-7

Сегодня молодые люди обсуждают самые разные темы, которые их волнуют, делятся своими идеями и разработками. Основная же часть форума впереди. В течение нескольких дней ребят ожидают мастер-классы, встречи, секции и квесты.

«Вся жизнь наша связана с организацией студенческой инициативы». Молодёжный форум открылся в Могилёве-10

В заключительный день участники смогут презентовать собственные инициативы в тематическом проекте, чтобы лучшие из них получили свое воплощение в жизнь.

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# Молодежь Беларуси # общество # Андрей Казанский # Фотофакт

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