«Задачи абсолютно разные». На полигоне Чепелёво проходят учения разведывательных подразделений

Валерий Якимович, командир разведывательной группы:

Задачи абсолютно разные: либо найти объект, либо захватить какое-то здание, часового, документацию. Поиск состоит из того, что надо найти объект, узнать, какой там личный состав, какие там машины, техника, вот это снять. И незаметно уйти. Километраж у нас абсолютно разный. Бывает, что если у нас непроходимая местность – это бывают болота, леса, то приходится идти и 30 км, и 20 км, бывает и по 50.