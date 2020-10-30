«Задачи абсолютно разные». На полигоне Чепелёво проходят учения разведывательных подразделений

Новости Беларуси. Неспокойная обстановка у западных рубежей нашей страны обязывает военных быть постоянно начеку, оттачивать свои навыки, поддерживая высокий уровень боевой подготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Неспокойная обстановка у западных рубежей нашей страны обязывает военных быть постоянно начеку, оттачивать свои навыки, поддерживая высокий уровень боевой подготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В эти дни на полигоне Чепелево проходят занятия с разведывательными подразделениями Слонимской механизированной бригады. В программе учения – тактическая стрельба, марш, поиск объекта и налет.
Валерий Якимович, командир разведывательной группы:
Задачи абсолютно разные: либо найти объект, либо захватить какое-то здание, часового, документацию. Поиск состоит из того, что надо найти объект, узнать, какой там личный состав, какие там машины, техника, вот это снять. И незаметно уйти. Километраж у нас абсолютно разный. Бывает, что если у нас непроходимая местность – это бывают болота, леса, то приходится идти и 30 км, и 20 км, бывает и по 50.
Для многих военнослужащих такие тренировки – с марш-бросками и стрельбами – уже не в новинку.
Большинство из них – специалисты контрактной службы.