Прямой эфир

Выставка милицейской спецтехники и фотозоны со служебными собаками. Какую акцию проведут на «Славянском базаре»?

12 июля 2021 17:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Акция «За безопасность вместе» пройдет во время «Славянского базара в Витебске». Будет организована работа интерактивной площадки и аттракционов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка милицейской спецтехники и фотозоны со служебными собаками. Какую акцию проведут на «Славянском базаре»?-1

Каждый желающий сможет посетить выставку милицейской спецтехники и ретроавтомобилей, а также сделать фотографию со служебными собаками. Незабываемые впечатления подарит и выступление мастеров экстремального вождения.

Проведение акции запланировано с 15 по 18 июля.

Выставка милицейской спецтехники и фотозоны со служебными собаками. Какую акцию проведут на «Славянском базаре»?-4

«За безопасность вместе» – акция Министерства внутренних дел с 15 по 18 июля в Витебске. Интерактивные площадки, выставка милицейской спецтехники и ретроавтомобилей, фотозоны со служебными собаками. Конкурсы и аттракционы, призы и сувениры. А самые яркие впечатления – от мастеров экстремального вождения на служебных автомобилях и мотоциклах.

Выставка милицейской спецтехники и фотозоны со служебными собаками. Какую акцию проведут на «Славянском базаре»?-7

Следите за анонсами в социальных сетях МВД. Приходите, будет интересно.

# Славянский базар в Витебске-2021 # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Начальник Витебской таможни: за последние 5 лет изъято более 1,5 тонны наркотических средств
12 июля 2021 17:21

Начальник Витебской таможни: за последние 5 лет изъято более 1,5 тонны наркотических средств

Марина Ленчевская: важно, чтобы работала наша экономика, люди получали зарплату, пенсию
12 июля 2021 17:02

Марина Ленчевская: важно, чтобы работала наша экономика, люди получали зарплату, пенсию

Вадим Боровик: мы не дали сломать, не позволили унизить наших силовиков в августе
12 июля 2021 17:02

Вадим Боровик: мы не дали сломать, не позволили унизить наших силовиков в августе