Выставка милицейской спецтехники и фотозоны со служебными собаками. Какую акцию проведут на «Славянском базаре»?

Новости Беларуси. Акция «За безопасность вместе» пройдет во время «Славянского базара в Витебске». Будет организована работа интерактивной площадки и аттракционов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый желающий сможет посетить выставку милицейской спецтехники и ретроавтомобилей, а также сделать фотографию со служебными собаками. Незабываемые впечатления подарит и выступление мастеров экстремального вождения. Проведение акции запланировано с 15 по 18 июля.

«За безопасность вместе» – акция Министерства внутренних дел с 15 по 18 июля в Витебске. Интерактивные площадки, выставка милицейской спецтехники и ретроавтомобилей, фотозоны со служебными собаками. Конкурсы и аттракционы, призы и сувениры. А самые яркие впечатления – от мастеров экстремального вождения на служебных автомобилях и мотоциклах.