Часть беженцев на границе забрала вещи и направилась в сторону леса, где раньше был лагерь
Девятый день наше внимание приковано к белорусско-польской границе. 16 ноября доведенные до отчаяния беженцы осуществили попытку прорыва на польскую территорию в районе пункта пропуска «Брузги». Они сломали забор, в польских силовиков полетели камни. Те в свою очередь ответили слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. В этих не простых условиях в зоне столкновений работает съёмочная группа СТВ.
На связь со студией выходит корреспондент Вероника Кудринецкая.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Так выглядит КПП «Брузги» («Кузница Белостокская»). Здесь будто бы пронесся ураган. Несколько минут не работают польские водометы, хотя видно, как стягиваются польские военные силы.
Люди мокрые, большинство уже без одежды, потому что холодно, а у них впереди ночь. Часть беженцев снимается с места, собирает свои палатки, спальные мешки, берет детей в охапку и движется в сторону леса. Возможно, они вернутся в тот лагерь, где они были до 15 ноября. Часть остается здесь.
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