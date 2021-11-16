Часть беженцев на границе забрала вещи и направилась в сторону леса, где раньше был лагерь

Девятый день наше внимание приковано к белорусско-польской границе. 16 ноября доведенные до отчаяния беженцы осуществили попытку прорыва на польскую территорию в районе пункта пропуска «Брузги». Они сломали забор, в польских силовиков полетели камни. Те в свою очередь ответили слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. В этих не простых условиях в зоне столкновений работает съёмочная группа СТВ. На связь со студией выходит корреспондент Вероника Кудринецкая.