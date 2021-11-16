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Часть беженцев на границе забрала вещи и направилась в сторону леса, где раньше был лагерь

16 ноября 2021 12:10
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Девятый день наше внимание приковано к белорусско-польской границе. 16 ноября доведенные до отчаяния беженцы осуществили попытку прорыва на польскую территорию в районе пункта пропуска «Брузги». Они сломали забор, в польских силовиков полетели камни. Те в свою очередь ответили слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. В этих не простых условиях в зоне столкновений работает съёмочная группа СТВ.

На связь со студией выходит корреспондент Вероника Кудринецкая.

Часть беженцев на границе забрала вещи и направилась в сторону леса, где раньше был лагерь-1

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Так выглядит КПП «Брузги» («Кузница Белостокская»). Здесь будто бы пронесся ураган. Несколько минут не работают польские водометы, хотя видно, как стягиваются польские военные силы.

Часть беженцев на границе забрала вещи и направилась в сторону леса, где раньше был лагерь-4

Люди мокрые, большинство уже без одежды, потому что холодно, а у них впереди ночь. Часть беженцев снимается с места, собирает свои палатки, спальные мешки, берет детей в охапку и движется в сторону леса. Возможно, они вернутся в тот лагерь, где они были до 15 ноября. Часть остается здесь.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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