Международный наблюдатель от Италии оценил проведение президентских выборов в Беларуси. Разговор с Маттео Педжо

Наш корреспондент Глеб Прокофьев пообщался с одним из международных наблюдателей из Италии о президентских выборах в нашей стране – с руководителем Комитета солидарности с Беларусью Маттео Педжо. Смотрите интервью в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глеб Прокофьев, корреспондент:

Маттео, как вы считаете, не будет после такого визита к нам гонений со стороны европейских властей?

Маттео Педжо, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси (Италия):

Уже были. Мы уже читали, что Европарламент, несмотря на итоги выборов, несмотря на какую-либо информацию, взял и считал – в полном незаконном и искусственном формате уже голосовали в Европарламенте. Не только не будут признавать белорусские выборы, но еще будут усложнять политику санкций против вашей прекрасной и независимой страны. Мы как граждане Италии, имеющие особое отношение к вашей стране, решили – это заявляют незаконно. Написали публичные статьи и попросили европейских и итальянских депутатов не поддерживать эту политику. Глеб Прокофьев:

А как считаете, по отношению лично к вам может быть какое-то давление? Может, оно уже есть?

Маттео Педжо:

Уже есть. К сожалению, я был остановлен уже в аэропорту в Риме. Начали задавать вопрос, куда я собираюсь, почему, с кем я летаю, я один или нет. Это не первый раз, к сожалению. Возвращаясь в Италию, у меня всегда возникают такие вопросы от пограничников Италии, когда я возвращаюсь. Какое-то путешествие за Шенген и за мои политические связи, деятельность с Беларусью. Поэтому это ожидаемо. Я этого тоже, с одной стороны, не боюсь, потому что я знаю, что я нахожусь вправе. Будем смотреть. Глеб Прокофьев:

Находясь здесь уже сегодня, как оцениваете атмосферу выборов у нас в стране?