Международный форум «ТИБО-2013» и выставка «СМИ в Беларуси» проходят в Минске

Новости Беларуси. Крупнейший медиафорум проходит в Минске. Он объединил сразу два масштабных информационных проекта: XX Международный форум по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО-2013» и XVII Международную выставку «СМИ в Беларуси». Участникам представительных мероприятий приветствие направил Александр Лукашенко. На открытии форума его зачитал первый заместитель главы Администрации Президента Александр Радьков.

На «ТИБО» в 2013 году приехало более 300 специалистов из 13 стран. Выставка позволит расширить влияние Беларуси в сфере IT-технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Радьков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Судя по всему, скорость передачи информации, обработки, приема, доведение до умов информации – эти темы сейчас самые главные. И мы видим эту скорость, мы видим интерес к скорости, мы участвуем в этих скоростных процессах, участвуем на уровне создания и техники, и соответствующего программного обеспечения. И, конечно, нам надо посмотреть, что делается в мире. Здесь видите сколько стран. И все в этом работают. И, кстати, все работают на скорости. Это очень интересная выставка, я уверен, что она и на этот раз будет иметь колоссальный успех. Это видно по экспонатам, по тем работам, которые сюда привезли из разных стран.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Выставка направлена для молодежи, для будущей экономики. И ни одна мировая экономика не может позиционировать себя в том, что она передовая, не имея IT-технологий.

Ольга Бельмач, ведущая телеканала СТВ:

Для нас это такая возможность выйти из-за своего стола, показать себя целиком, в полный рост, во-вторых, увидеть реакцию зрителей по поводу нашей работы, услышать оценку нашей работе, услышать некие пожелания.

Ольга Сахарова, ведущая телеканала СТВ:

Хотелось бы увидеть всех зрителей, которые смотрят наш телеканал, именно здесь, на выставке. Но понятно, что это нереально, и то, что живое общение здесь происходит, и все телеканалы, в частности, СТВ, постаралось разнообразить это меню. То есть мы сюда приехали и будем здесь же записывать приветы, поздравления.

Выставка «СМИ в Беларуси» ежегодно собирает под одной крышей представителей ведущих телеканалов страны, печатных изданий, информагентств и Интернет-порталов. В медиафоруме также принимают участие иностранные гости.

Али Мамед оглы Аббасов, министр связи и информационных технологий Азербайджана:

Мы видим в Беларуси хороший темп развития инновационных технологий, и хорошую связь между наукой и экономикой.

Традиционно свой стенд на выставке представляет и телеканал СТВ. Журналисты и ведущие дадут мастер-классы, по возможности раскроют некоторые секреты телевизионной кухни, одним словом, предоставят гостям возможность оказаться по ту сторону экрана.

На стендах представлены последние разработки IT-сферы. Среди них -электронные кошельки, интеллектуальные транспортные модели и гаджеты, позволяющие даже на обычных телевизорах получить 3D-картинку.

Сергей Утехин, ведущий инженер-конструктор лаборатории компьютерной графики ГНУ «Объединенный институт проблем информатики НАН в Беларуси»:

Разработка, допустим, Филипени Олега Леонидовича, он предлагает накладывать на обычный экран монитора специальный стеклянный фильтр, который позволяет с помощью специального проигрывателя программного с помощью очков показывать поляризационных трехмерное изображение. Это достаточно дешевый вариант для массового потребителя.

Участников и гостей форума 24 апреля ждет насыщенная и интересная программа: презентации печатных изданий, теле- и радиоканалов, интернет-сайтов, мастер-классы, семинары и круглые столы.

Секреты телекухни раскроет и «Столичное телевидение». Медийные лица телеканала подготовили презентацию проекта «Поющие города» и сайта СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О новинках рассказали 24 апреля на выставке «СМИ в Беларуси». Кроме того, презентовали ещё один проект - «Поющие города», который победил в номинации Лучшая развлекательная программа на «Телевершине». Вскоре зрителей СТВ ждет его продолжение.

Анастасия Гузель-Ганиева, продюсер проекта «Поющие города»:

Будут «Поющие города»-2, поэтому, новые 42 города, ждите нас!

Владимир Казанков, заведующий отделом интернет- вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

СТВ идет в ногу со временем. Сайт СТВ тоже идет в ногу со временем. Это доказывает посещаемость сайта, различные интерактивные сервисы, которые на нем есть. По некоторым из них – СТВ вне конкуренции, по сравнению с сайтами других телеканалов. Кто забыл, что такое телевизор, может на сайте смотреть СТВ без телевизора.

Второй день медиафорумов «СМИ в Беларуси» и «ТИБО» прошел с аншлагом. Событие в мире медиа и IT-индустрии вызвало огромный интерес у белорусов — выставки посетили сегодня более 5 тысяч человек. Для того, чтобы ознакомится со всеми ноу-хау, выстраивались многометровые очереди.