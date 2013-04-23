Софико Чиаурели. Когда умерла эта великая грузинская актриса, гроб с телом пронесли через весь Тбилиси и в ее честь назвали улицу

В жизни этой замечательной драматической актрисы было все: невероятный успех, любовь зрителей, блеск славы, большое горе и великая любовь. Она родилась в Грузии, и вся Грузия ее обожала. Она ездила по Тбилиси на машине (водила всегда сама, и все милиционеры, когда она ехала, отдавали ей часть).

Ей было 65 лет, а она отважно прыгнула с парашютом, у нее уже был лишний вес, а она с блеском пролетела над пляжем в Кабулете, и весь пляж ей аплодировал.

Говорят, ни у кого из советских актрис не было столько наград. Обожавший ее Сергей Параджанов снимал во вех своих фильмах и называл своей музой. За свою жизнь в театре и кино она сыграла более 100 ролей.

Любимица Грузии, талантливейшая актриса, мудрая, добрая, интеллигентная, восхитительная женщина – Софико Чиаурели.

Как жаль, что Софико Чиаурели сегодня нет среди нас. Она умерла в своем большом красивом доме, который постоянно строила и перестраивала, в Тбилиси, на горе Раздумий, в котором когда-то и родилась, в начале марта 2008 гола. Ей шел только 71-й год.

Говорят, у грузинских девочек и сейчас есть молитва: «Господи, дай мне счастливую жизнь и сделай такой же красивой, как Софико Чиаурели!» Хотя, в привычном смысле, может быть, красавицей она никогда и не была. Была невероятно обаятельной в молодости. Очень выразительными были глаза. Но с годами она действительно стала прекрасной.

Софико опровергла поговорку о том, что на детях талантливых родителей природа отдыхает. Природа, скорее, отдохнула в ее детях. А сама она была талантливым ребенком талантливых родителей. Ее мама – знаменитая грузинская трагическая актриса Верико Анджапаридзе, вошедшая в список лучших трагических актрис XX века.

Отец – известный кинорежиссер, любимец Сталина, автор известных фильмов, посвященных генералиссимусу, Михаил Чиаурели. Если Верико была из княжеского рода, то Михаил – из простых крестьян. Но талантлив был необыкновенно. Он выучил несколько иностранных языков, умел играть почти на вех музыкальных инструментах, прекрасно пел грузинские песни и старинные русские романсы, считался чуть ли не лучшим грузинским тамадой. В этом качестве его очень любил Сталин, приглашал на все Кремлевские вечеринки. А Михаил Чиаурели в свою очередь очень любил Сталина и три своих фильма посвятил ему.

Верико симпатий мужа не разделяла. Ведь многие ее подруги и коллеги по театру были репрессированы. Саму Верико однажды тоже сняли с поезда и чуть не арестовали. Спасло только громкое имя мужа и его приближенность к Сталину.

Когда генералиссимус умер, Хрущев сослал режиссера в Свердловск, и прошло несколько лет, прежде чем он смог вернуться в Тбилиси. Но снимать фильмы ему больше не дали. Конечно, он очень переживал, но до конца жизни оставался веселым, остроумным человеком.

Верико Анджапаридзе на много лет пережила мужа, прожила почти 97 лет, до конца дней работала в своем любимом театре им. Марджанишвили и незадолго до смерти сыграла в знаменитом фильме Тенгиза Абуладзе «Покаяние».

Верико и Михаил поженились совеем молодыми и впервые поцеловались в Тбилиси, на горе Раздумий. И будущий муж пообещал своей любимой, что именно на этом мете он построит дом. И свое обещание он сдержал. Их первый ребенок, сын, родился в 1915 году, потом родится второй сын. А Софико появится на свет только в 1937 году. Она росла как сорванец. Лазила по деревьям, никогда не любила вертеться перед зеркалом и совсем не мечтала стать актрисой. Она хотела стать врачом.

Хотя одно из самых ярких воспоминаний из детства связано с театром. Была война, в Тбилиси был эвакуирован МХАТ, и в их доме поселились Книппер-Чехова, Немирович-Данченко. И, несмотря на то, что время было голодное, каждый вечер в их доме собирались гости – мхатовские актеры. На столе почти всегда ничего не было, только хлеб и вода. Но было так весело, так интересно.

Отец снимал фильмы, мать тоже все время была на съемках или в театре, и воспитанием девочки занималась тетка, сестра отца, которую все называли толстая Наташа. Однажды Верико, собираясь в театр, услышала как дочь, не желая есть кашу, ругается очень нехорошими словами. Верико поняла, что дочери немедленно нужно брать гувернантку. И ее взяли. А толстая Наташа шипела от злости.

Софико была девочкой романтичной и часто влюблялась. Первый раз она влюбилась, когда ей было 6 лет. В художника Сумбаташвили. И даже устроила ему сцену ревности. А в 16 лет она влюбилась всерьез. В красивого, талантливого юношу, которого знала с детства – в Георгия Шангелая, сына знаменитой грузинской красавицы Наты Вачнадзе, подруги Верико, которая совеем молодой разбилась в автомобильной катастрофе. Ее сыновья подолгу жили в семье Чиаурели. И вот случилась эта любовь.

Георгий решил ехать в Москву, поступать во ВГИК. Влюбленная в него Софико решила поехать с ним, тоже поступать в Институт кинематографии, чтобы быть рядом с любимым.

Вскоре влюбленные поженились, и в 1958 году у них родился первый сын – Нико. Будучи еще студентами, Софико и Георгий очень удачно снялись в фильме «Наш двор» режиссера Резо Чхеидзе.

Во ВГИКе у Софико были замечательные педагоги – Пыжова и Бибиков. Годы, проведенные в Москве, она будет вспоминать как очень счастливые. Хотя часто есть было нечего.

Несколько московских театров приглашали Софико на работу, но она решила вернуться в Тбилиси. Георгий снимал фильмы, Софико играла в театре, которым руководила ее мама Верико. Вскоре у них родился второй сын – Сандро.

Я очень люблю фильм «Мелодии Верийского квартала», который снял муж Софико Георгий Шангелая. Талантливый, с замечательной музыкой, фильм-мюзикл. Главную героиню играла Софико Чиаурели. А пела за нее еще подруга с детства Нани Брегвадзе.

Еще в 1968 году Софико Чиаурели сыграла в фильме С. Параджанова «Цвет граната». Там у нее 6 ролей. Режиссер будет звать ее «своей божественной кинотанцовщицей».

В то же время появится культовый, великий фильм «Не горюй», который снял ее двоюродный брат Георгий Данелия. В этом фильме потрясающий актерский состав: Е. Леонов, А. Вертинская и ее любимый партнер – Буба Кикабидзе.

Софико Чиаурели умела все. Прекрасно готовить, шить, прибивать гвозди, водить машину. А еще петь и танцевать. Она была невероятно гостеприимной. Обожала, когда приходили гости, подруги. Тут же накрывала стол, обязательно грузинские блюда: сациви, лобио, пхали. К чаю обязательно подавалось абрикосовое варенье и домашнее печенье.

Где-то уже под конец жизни она решила заняться бизнесом. Правда, Софико и бизнес – это смешно. Решила прямо во дворе своего дома устроить кафе – кофе, сладости. Правда, тут же прогорела. Чуть ли не совеем разорилась. Потому что приходили в основном, друзья и знакомые. А как с них брать деньги?

Она не боялась быть на экране смешной и нелепой. Помните ее в фильме Аллы Суриковой «Ищите женщину»? Там она играла секретаршу мсье Роже, м-м Постик. Женщину неукротимой энергии, которая активно вмешивается в расследование преступления. Как легко, как весело она сыграла свою героиню.

Сурикова вспоминала: перед съемками нужно было сделать кинопробы, а Софико в Москву приехать не могла – была занята в театре. И тогда съемочная группа поехала в Тбилиси. И все 4 дня съемочная группа не вставала из-за накрытого стола. И лишь вернувшись в Москву, режиссер поняла, что кинопробы так и не сделали.

В своих героинях она всегда искала яркую характерность. Невозможно забыть ее Фуфалу в фильме «Древо желаний», бродяжку. Прототип своей героини она нашла на улицах Тбилиси – эту полусумасшедшую бродяжку знал весь город. Она, сильно накрашенная, немолодая, одетая в какие-то тряпки, но с манерами аристократки.

Роль Фуфалы – один из бриллиантов, созданных ею образов. Неслучайно актриса получила столько наград за исполнение своих ролей.

Казалось бы, Софико Чиаурели была так счастлива. Много ролей, подросли сыновья, любящий муж снимал в своих фильмах. Как раз в это время выходит фильм, который Софико Чиаурели очень любила, – «Несколько интервью по личным вопросам». Она играла журналистку, которая всем помогает. И случайно у знает, что у ее мужа есть любовница.

И вдруг, неожиданно для вех, актриса ушла от мужа. Эта любовь была так неожиданна, как удар молнии.. Она влюбилась страстно и безоглядно. Как не влюблялась даже в юности. Ее избранник был очень уважаемый в Грузии и очень известный человек – актер и спортивный комментатор. Все знающий про футбол – Котэ Махарадзе. Оба были немолоды, уже по 40 лет, оба давно знали друг друга, и у обоих были семьи. Они репетировали пьесу и влюбились в друг друга. «Да, я знал Софико лет 25, она всегда мне нравилась. А тут, когда мы репетировали влюбленных, мне просто снесло голову» – вспоминал потом Котэ. «Мне необходимо было видеть Софико каждый день, иначе мне просто становилось плохо».

Они тайно встречались, прятались от всех. Даже придумали систему шифрованного текста. Ведя футбольные репортажи, Котэ Махарадзе на всю страну передавал любимой женщине любовные послания или место и дату следующей встречи. Вместе они прожили 20 лет и были необыкновенно счастливы.

Мне повезло. Я была немного знакома с этой замечательной парой. Меня в гости в дом Софико привел мой грузинский друг, драматург А. Чхаидзе. Его в этой семье очень любили. Была жива еще Верико. Ей было уже 90 лет, но она, вернувшись с выездного спектакля, уже очень поздно, сидела с нами за столом, куталась в халат – ей всегда было холодно. Лицо было испещрено множеством морщин, но оно было прекрасно. Хозяева были приветливы и гостеприимны, но я все равно ловила на себе взгляд Верико: «Что эта за фифа, которую привел А. Чаидзе в их дом».

20 лет длилось ее счастье с Котэ Махарадзе. Никогда не забуду, как на его творческом вечере в Москве один не очень грамотный чиновник все время называл его не Котэ, а Кэто. Не зная, что Кэто – это женское имя.

Котэ и Софико очень любили друг друга, не любили разлучаться друг с другом. Ведь не случайно, когда он еще уговаривал ее выйти за него замуж, он, ни секунды не думая, получив отказ, прыгнул в овраг и чуть не погиб. Правда, вслед за ним тотчас прыгнула Софико. Такая эта была любовь.

В декабре 2002 года Котэ умер. Он очень переживал, когда во время футбольного матча на стадионе в Тбилиси вдруг погасли все прожектора. Великий спортивный комментатор посчитал это национальным позором. В ту же ночь у него случился инсульт. Он болел почти 2 месяца, уже многое не узнавал. Однажды он сказал, что больше всего боится, что Софико уйдет раньше его. «Я без нее ни проживу и минуты».

И когда Котэ умер, жизнь закончилась и для Софико. Она сразу очень постарела, сильно поправилась. Она уже очень плохо себя чувствовала, но ей приходилось много работать. Сыновья зарабатывать деньги так и не научились. Все было на Софико. Каждый день она садилась в машину и каждому выступлению, где платили деньги, была рада. Иногда делилась с подругами: «Как они будут жить, когда меня не будет. Все распродадут – и картины, и дом». К врачам она пришла, когда стало совеем плохо. У нее была онкология.

Она понимала, что дни ее сочтены, но продолжала работать. Еще с мужем, они прямо в своем доме придумали театр, играли в нем пьесы на двоих. А теперь, когда Котэ не стало, и она так тосковала по нему, что поставила моно-спектакль. В нем она как бы обращалась к любимому, он будто находится рядом, но не хочет ей отвечать. А в финале она рассматривала его портрет и оплакивала его так, что у зрителей текли слезы.

Перед смертью ей стало чуть лучше. Свое 70-летие она встретила не дома, а во Франции, в больнице, куда по совету друзей приехала на лечение. С ней был только сын. Через пару недель ее большой друг композитор Гия Кончелли пригласил ее из больницы в парижский ресторан «Куполь» на Мон Парнасе. Это был ее последний вечер, когда она выпила немного вина.

Софико умерла 3 марта 2008 года в своем доме в Тбилиси. Ее гроб стоял на сцене в театре им. Марджанишвили, где она сыграла столько ролей. Вся сцена, лестницы были усыпаны цветами. Людей было невероятно много. Гроб с телом актрисы пронесли на руках через весь Тбилиси и мимо ее дома в Верийском квартале. Артистку похоронили в пантеоне для великих людей, рядом с могилой мужа.

Сегодня именем Софико Чиаурели названа одна из тбилисских улиц. Когда в город приезжают люди и хотят посмотреть дом, где жила великая актриса, таксистам не надо называть адрес. Все и так знают, где жила Софико.

Как хорошо, что есть фильмы, в которых осталась она – неповторимая, яркая, очень талантливая, настоящая королева Софико Чиаурели.

Элеонора Езерская