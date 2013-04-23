Новости США. В Нью-Йорке разрешат покупать сигареты с 21 года, а не с 18, как было ранее. Таким образом, город станет первым в США, где так «высоко» подняли возрастную «запретную» планку. Тем, кто нарушит правило, грозят серьезные штрафы и административные санкции.

Ранее в Нью-Йорке запретили курить в общественных местах. Кроме того, было решено даже убрать сигареты с полок и хранить их под прилавками. Меры оказались действенные. Число любителей подымить сократилось до 14%. Это самый низкий показатель среди крупнейших городов мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.