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В Березинском районе определили лучшего социального работника

23 апреля 2013 16:02
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Новости Минской области. «От всего сердца». Лучшего социального работника определили на Березинщине. Им стала Анна Король, специалист с 16-летним стажем и добрым сердцем.

На днях здесь прошел традиционный районный конкурс лучших в профессии. В 7 раз социальные работники представили свои профессиональные и человеческие качества, показывали кулинарные и творческие способности. Но, прежде всего, оценивалась работа с людьми.

Сегодня в районе работает 80 социальных работников. На обслуживании - 700 человек. Это одинокие, пожилые люди, которым необходима помощь: принести лекарства, купить еду, растопить печь, да и просто пообщаться. С каждым годом количество желающих обслуживаться на дому растет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Юлия Циркунович, заведующая ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения»:
Социальный работник – это человек с большой буквы, потому что они помогают людям и оказывают такую помощь. Мы когда приезжаем с проверками, обследованиями людей, так приятно услышать слова благодарности. Порой они принимают их за своих детей.

Анна Король, социальный работник ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения»:
Конечно, сложная работа: старые люди, сами понимаете, нужно очень относиться щепетильно, к каждому человеку нужен подход. Мне кажется, что это мое, что я попала в свое русло. Мне нравится доставлять радость пожилым людям.

# общество # Социальная помощь # Благотворительность

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