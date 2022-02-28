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Сайты ведущих российских и белорусских СМИ подверглись атаке хакеров

28 февраля 2022 13:05
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Сайты ведущих российских и белорусских СМИ подверглись массовой хакерской атаке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сайты ведущих российских и белорусских СМИ подверглись атаке хакеров-1

Не работают порталы «Известий», ТАСС, «Коммерсанта», Forbes, РБК и других российских медиа. Таким образом злоумышленники пытаются посеять панику и запустить новые фейки в сети. Так, после атаки на российских порталах появилась ложная информация о числе жертв спецоперации в Украине.

# Интернет # общество # Фотофакт

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