«Дисциплинированно, чётко, понятно». Что говорят наблюдатели от СНГ о проведении референдума в Беларуси?

Новости Беларуси. Контроль за процессом голосования осуществляли почти 45 тысяч национальных наблюдателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это люди разных возрастов, профессий, представляющие различные общественные объединения, политические партии. Принять участие в общественном контроле мог, по сути, любой гражданин Беларуси.

В составе мониторинговых групп – представители СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, центральных избирательных комиссий ряда стран, европейские парламентарии. Они внимательно следили за происходящим на участках. Отмечу, миссия наблюдателей от СНГ – самая представительная. В ее составе – 150 аккредитованных экспертов.

Александр Буров, наблюдатель от СНГ:

Было интересно, что организация самого процесса отдания голоса своего организована с учетом, в том числе, и ковидного периода. В частности, нет шторок, чтобы проветривалось. Интересно поговорить с наблюдателями, которые представляют различные общественные организации.

Игорь Борисенко, наблюдатель СНГ:

Высокий достаточно уровень, как всегда, организации проведения выборов и референдумов. Все организовано достаточно на серьезном уровне, дисциплинированно, четко, понятно. Иинформационные материалы представлены в полном объеме. Все-таки люди заинтересованы в тех изменениях, которые назрели вашем обществе.