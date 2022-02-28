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«Дисциплинированно, чётко, понятно». Что говорят наблюдатели от СНГ о проведении референдума в Беларуси?

28 февраля 2022 08:06
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Новости Беларуси. Контроль за процессом голосования осуществляли почти 45 тысяч национальных наблюдателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это люди разных возрастов, профессий, представляющие различные общественные объединения, политические партии. Принять участие в общественном контроле мог, по сути, любой гражданин Беларуси.  

«Дисциплинированно, чётко, понятно». Что говорят наблюдатели от СНГ о проведении референдума в Беларуси?-1

В составе мониторинговых групп – представители СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, центральных избирательных комиссий ряда стран, европейские парламентарии. Они внимательно следили за происходящим на участках. Отмечу, миссия наблюдателей от СНГ – самая представительная. В ее составе – 150 аккредитованных экспертов.  

«Дисциплинированно, чётко, понятно». Что говорят наблюдатели от СНГ о проведении референдума в Беларуси?-4

Александр Буров, наблюдатель от СНГ:  
Было интересно, что организация самого процесса отдания голоса своего организована с учетом, в том числе, и ковидного периода. В частности, нет шторок, чтобы проветривалось. Интересно поговорить с наблюдателями, которые представляют различные общественные организации.  

«Дисциплинированно, чётко, понятно». Что говорят наблюдатели от СНГ о проведении референдума в Беларуси?-7

Игорь Борисенко, наблюдатель СНГ:  
Высокий достаточно уровень, как всегда, организации проведения выборов и референдумов. Все организовано достаточно на серьезном уровне, дисциплинированно, четко, понятно. Иинформационные материалы представлены в полном объеме. Все-таки люди заинтересованы в тех изменениях, которые назрели вашем обществе.  

«Дисциплинированно, чётко, понятно». Что говорят наблюдатели от СНГ о проведении референдума в Беларуси?-10

Международные наблюдатели посещали участки не только в крупных городах, но и в глубинке, общались с голосующими. Итоговое заявление о результатах мониторинга миссия намерена озвучить сегодня, 28 февраля, ближе к 12:00. На это утро назначена и итоговая пресс-конференция ЦИК Беларуси.  

«Дисциплинированно, чётко, понятно». Что говорят наблюдатели от СНГ о проведении референдума в Беларуси?-13

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# Референдум # общество # Игорь Борисенко # Фотофакт

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