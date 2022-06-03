Между Минском и Витебском с 13 по 18 июля будет курсировать дополнительный поезд

Новости Беларуси. Не только с комфортом добраться до фестивального Витебска, но и заранее спланировать развлекательный маршрут. Все это станет возможным для гостей «Славянского базара», на время которого Белорусская железная дорога организует дополнительный поезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отправиться из одной столицы в фестивальную можно будет ежедневно с 13 по 18 июля. График движения предусмотрен с учетом программы музыкального форума. «Славянский экспресс» последует со станции Минск-Пассажирский в 12:28 и прибудет в Витебск до начала вечерних концертов – в 16:05. На этом же поезде гости фестиваля еще до рассвета смогут вернуться в Минск. Отправление с витебского перрона – в половине второго ночи. Позаботились организаторы и о досуге в пути. Пассажиры смогут познакомиться с историей фестиваля и его программой в 2022 году. Билеты на поезд уже в продаже.

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