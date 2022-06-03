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Продолжается укрепление госграницы. В Брест прибыла усиленная батальонно-тактическая группа

03 июня 2022 06:32
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Новости Беларуси. В вооруженных силах страны продолжается комплексная работа по укреплению государственной границы. Так, для выполнения боевых задач и проверки сил немедленного реагирования в Брест прибыла усиленная батальонно-тактическая группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Продолжается укрепление госграницы. В Брест прибыла усиленная батальонно-тактическая группа-1

Провоцирование и нагнетание военной силы у западных рубежей страны вынуждают нашу армию применять симметричные меры. Несколько десятков боевых машин пехоты призваны повысить обороноспособность. Они уже прибыли по железной дороге к месту дислокации. Точное количество единиц не разглашается.  

Продолжается укрепление госграницы. В Брест прибыла усиленная батальонно-тактическая группа-4

Валерий Булыго, и.о. командира 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады:  
Обстановка по югу нашей страны довольно-таки сложная. И как она будет дальше развиваться? можно только предполагать. Как говорится, лучше сделать, чем не сделать и жалеть. Учитывая наши маневренные способности, огневую мощь механизированных подразделений, я уверен на 100 %, что с любой поставленной задачей по усилению охраны государственной границы мы справимся.  

Продолжается укрепление госграницы. В Брест прибыла усиленная батальонно-тактическая группа-7

Механизированные подразделения также отработают совместные тактические действия с десантниками.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Валерий Булыго # Фотофакт

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