Продолжается укрепление госграницы. В Брест прибыла усиленная батальонно-тактическая группа

Новости Беларуси. В вооруженных силах страны продолжается комплексная работа по укреплению государственной границы. Так, для выполнения боевых задач и проверки сил немедленного реагирования в Брест прибыла усиленная батальонно-тактическая группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Провоцирование и нагнетание военной силы у западных рубежей страны вынуждают нашу армию применять симметричные меры. Несколько десятков боевых машин пехоты призваны повысить обороноспособность. Они уже прибыли по железной дороге к месту дислокации. Точное количество единиц не разглашается.

Валерий Булыго, и.о. командира 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады:

Обстановка по югу нашей страны довольно-таки сложная. И как она будет дальше развиваться? можно только предполагать. Как говорится, лучше сделать, чем не сделать и жалеть. Учитывая наши маневренные способности, огневую мощь механизированных подразделений, я уверен на 100 %, что с любой поставленной задачей по усилению охраны государственной границы мы справимся.