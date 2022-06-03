Будет питать комплекс «Минск-Мир». В столице запустили подстанцию «Химзавод» после реконструкции

Новости Беларуси. Энергообъект нового поколения. В столице после масштабной реконструкции запустили подстанцию «Химзавод», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная особенность обновленного проекта в том, что все оборудование находится внутри здания. Это обеспечивает максимальную безопасность и комфорт для жителей города. Планируется, что через два года подстанция будет участвовать в транзитной схеме питания электроснабжения многофункционального комплекса «Минск-Мир».

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

При строительстве и реализации этого проекта были решены две основные задачи. Первая – это повышение надежности электроснабжения потребителей. В первую очередь, это промышленный потребитель – такие, как «Крион», «Керамин», «Интеграл». Также повышение надежности снабжения объектов социального назначения. Это учреждения здравоохранения, которые здесь расположены. Вторая задача, которая решалась, – это создание резерва мощностей, необходимых для увлечения электропотребления как реальным сектором экономики, так и населением.