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Будет питать комплекс «Минск-Мир». В столице запустили подстанцию «Химзавод» после реконструкции

03 июня 2022 06:56
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Новости Беларуси. Энергообъект нового поколения. В столице после масштабной реконструкции запустили подстанцию «Химзавод», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Будет питать комплекс «Минск-Мир». В столице запустили подстанцию «Химзавод» после реконструкции-1

Главная особенность обновленного проекта в том, что все оборудование находится внутри здания. Это обеспечивает максимальную безопасность и комфорт для жителей города. Планируется, что через два года подстанция будет участвовать в транзитной схеме питания электроснабжения многофункционального комплекса «Минск-Мир».  

Будет питать комплекс «Минск-Мир». В столице запустили подстанцию «Химзавод» после реконструкции-4

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:  
При строительстве и реализации этого проекта были решены две основные задачи. Первая это повышение надежности электроснабжения потребителей. В первую очередь, это промышленный потребитель – такие, как «Крион», «Керамин», «Интеграл». Также повышение надежности снабжения объектов социального назначения. Это учреждения здравоохранения, которые здесь расположены. Вторая задача, которая решалась, – это создание резерва мощностей, необходимых для увлечения электропотребления как реальным сектором экономики, так и населением.  

Будет питать комплекс «Минск-Мир». В столице запустили подстанцию «Химзавод» после реконструкции-7

В течение предстоящих пяти лет планируется реконструировать и ввести в эксплуатацию еще 70 трансформаторных подстанций.  

# Электроснабжение # общество # Виктор Каранкевич # Фотофакт

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