«Каждый год мы стараемся удивлять». Глеб Лапицкий рассказал о планах «Славянского базара в Витебске»

Как всегда, городу на берегах Западной Двины будет чем удивить в июльские дни. На протяжении двух ночей площадку около концертного зала «Витебск» отдадут в распоряжение молодежи. Здесь пройдут зажигательные оупен-эйры с участием популярных артистов. В афише «Театральных встреч» – специальный показ легендарного спектакля «Несцерка» в исполнении витебских актеров, а также ожидают приезда гостей из Российской Федерации. Впервые предисловием к международному фестивалю искусств станет яркое шоу «Этот волшебный цирк».

Глеб Лапицкий, директор дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Каждый год мы стараемся удивлять. Не то что удивлять, а привнести какой-то новый жанр на «Славянский базар». В этом году вместе с нашим Белгосцирком мы готовим большое цирковое представление, где будут выступать и артисты цирка, и приглашенные гости. Наверное, у нас все-таки получится сделать полет над куполом Амфитеатра. Мы этот проект позиционируем как день семейного отдыха. Чтобы мы всей семьей – большой фестивальной семьей – открыли «Славянский базар» в 31 раз.