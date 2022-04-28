«Каждый год мы стараемся удивлять». Глеб Лапицкий рассказал о планах «Славянского базара в Витебске»
Новости Беларуси. Моноспектакль Сергея Безрукова, сольные концерты Владимира Кузьмина и Дидюли. Опубликована программа мероприятий на дополнительных площадках международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как всегда, городу на берегах Западной Двины будет чем удивить в июльские дни. На протяжении двух ночей площадку около концертного зала «Витебск» отдадут в распоряжение молодежи. Здесь пройдут зажигательные оупен-эйры с участием популярных артистов. В афише «Театральных встреч» – специальный показ легендарного спектакля «Несцерка» в исполнении витебских актеров, а также ожидают приезда гостей из Российской Федерации. Впервые предисловием к международному фестивалю искусств станет яркое шоу «Этот волшебный цирк».
Глеб Лапицкий, директор дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Каждый год мы стараемся удивлять. Не то что удивлять, а привнести какой-то новый жанр на «Славянский базар». В этом году вместе с нашим Белгосцирком мы готовим большое цирковое представление, где будут выступать и артисты цирка, и приглашенные гости. Наверное, у нас все-таки получится сделать полет над куполом Амфитеатра. Мы этот проект позиционируем как день семейного отдыха. Чтобы мы всей семьей – большой фестивальной семьей – открыли «Славянский базар» в 31 раз.
Международный фестиваль искусств пройдет в Витебске с 14 по 17 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 13-е и 18-е. Главными событиями форума станут международные детский и вокальный конкурсы.