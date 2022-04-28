Прямой эфир

«Каждый год мы стараемся удивлять». Глеб Лапицкий рассказал о планах «Славянского базара в Витебске»

28 апреля 2022 07:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Моноспектакль Сергея Безрукова, сольные концерты Владимира Кузьмина и Дидюли. Опубликована программа мероприятий на дополнительных площадках международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Каждый год мы стараемся удивлять». Глеб Лапицкий рассказал о планах «Славянского базара в Витебске»-1

Как всегда, городу на берегах Западной Двины будет чем удивить в июльские дни. На протяжении двух ночей площадку около концертного зала «Витебск» отдадут в распоряжение молодежи. Здесь пройдут зажигательные оупен-эйры с участием популярных артистов. В афише «Театральных встреч» – специальный показ легендарного спектакля «Несцерка» в исполнении витебских актеров, а также ожидают приезда гостей из Российской Федерации. Впервые предисловием к международному фестивалю искусств станет яркое шоу «Этот волшебный цирк».  

«Каждый год мы стараемся удивлять». Глеб Лапицкий рассказал о планах «Славянского базара в Витебске»-4

Глеб Лапицкий, директор дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:  
Каждый год мы стараемся удивлять. Не то что удивлять, а привнести какой-то новый жанр на «Славянский базар». В этом году вместе с нашим Белгосцирком мы готовим большое цирковое представление, где будут выступать и артисты цирка, и приглашенные гости. Наверное, у нас все-таки получится сделать полет над куполом Амфитеатра. Мы этот проект позиционируем как день семейного отдыха. Чтобы мы всей семьей – большой фестивальной семьей – открыли «Славянский базар» в 31 раз.  

«Каждый год мы стараемся удивлять». Глеб Лапицкий рассказал о планах «Славянского базара в Витебске»-7

Международный фестиваль искусств пройдет в Витебске с 14 по 17 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 13-е и 18-е. Главными событиями форума станут международные детский и вокальный конкурсы.  

# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Глеб Лапицкий # Сергей Безруков # Валерий Дидюля # Владимир Кузьмин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
28 апреля 2022 07:09

28 апреля НОК Беларуси и России обсудят социализацию спортсменов после окончания активных выступлений

«Настроение отличное». В Борисове 200 призывников пополнили строй учебного центра
28 апреля 2022 06:50

«Настроение отличное». В Борисове 200 призывников пополнили строй учебного центра

28 апреля откроется обновлённая государственная Доска почёта
28 апреля 2022 06:38

28 апреля откроется обновлённая государственная Доска почёта