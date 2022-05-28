Наталья Кочанова: «Я всегда гордилась тем, что я полочанка»

Новости Беларуси. Полоцк продолжает принимать поздравления с юбилеем. Городу исполнилось 1160 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздничные мероприятия в самом разгаре. Районный центр стал одной большой площадкой народных гуляний. Поздравить полочан приехало много гостей.
Мезенцев: «Роль Полоцка как земли, подтверждающей многие столетия совместной истории, только возрастает». Читать здесь.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я действительно безмерно люблю свой город. Безмерно. Это моя малая родина. Я всегда гордилась тем, что я полочанка. Конечно, для меня большая честь сегодня быть здесь, поздравить своих земляков с этим великолепным праздником, днем рождения, юбилеем города, огласить приветствие Президента нашей страны, потому что я знаю, как много он сделал для нашего города, утвердив указом Президента комплексную программу развития города, дав поручение. Сегодня разработан план мероприятий по развитию Полоцка до 2025 года. И, конечно, я счастлива быть среди земляков.
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