Наталья Кочанова: «Я всегда гордилась тем, что я полочанка»

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я действительно безмерно люблю свой город. Безмерно. Это моя малая родина. Я всегда гордилась тем, что я полочанка. Конечно, для меня большая честь сегодня быть здесь, поздравить своих земляков с этим великолепным праздником, днем рождения, юбилеем города, огласить приветствие Президента нашей страны, потому что я знаю, как много он сделал для нашего города, утвердив указом Президента комплексную программу развития города, дав поручение. Сегодня разработан план мероприятий по развитию Полоцка до 2025 года. И, конечно, я счастлива быть среди земляков.

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