Места и занятия, о которых вы могли не знать. Открываем новые туристические маршруты по Беларуси

Новости Беларуси. Пока выпускники думают о предстоящих экзаменах, остальные школьники и их родители все же заняты мыслями о летнем отдыхе. Возможность провести каникулы за городом и оздоровиться – это, конечно же, детские лагеря, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Они откроются не ранее 15 июня – таковы рекомендации Министерства здравоохранения для круглосуточных лагерей.

Юлия Огнева, СТВ:

И, похоже, в этом году отдых и оздоровление внутри страны в силу обстоятельств готовится стать настоящим трендом. COVID – что тут поделаешь. Да, мы видим, что многие страны сегодня все чаще заявляют о возобновлении турдеятельности. Кто бы мог подумать, но топовыми становятся новости уже даже про открытие пляжей в европейских странах. Да, все понятно. Туризм – это около 10 % ВВП Евросоюза, это целая отрасль, это рабочие места и благополучие целых семей и даже регионов. Как сегодня защитить туристов, что будет с путёвками и как спасти туристическую сферу Беларуси?

Мы, да и не только, выжидаем. Кроме того, есть у белорусов и еще один повод подождать и сэкономить: европейский парламент одобрил соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии между нашей страной и ЕС. Беларусь завершила ратификацию ранее. Теперь дело за Советом ЕС. После соблюдения всех формальностей стоимость шенгенской визы для граждан Беларуси снизится до 35 евро.

Много ли путешествуем по родной стране? За 2019 год миллион организованных туристов отдохнули внутри Беларуси. Первые месяцы 2020 года, само собой, проиграют статистике, но в ближайшее время турбизнес правомерно ожидает всплеск на внутреннем рынке.