Места и занятия, о которых вы могли не знать. Открываем новые туристические маршруты по Беларуси
Новости Беларуси. Пока выпускники думают о предстоящих экзаменах, остальные школьники и их родители все же заняты мыслями о летнем отдыхе. Возможность провести каникулы за городом и оздоровиться – это, конечно же, детские лагеря, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Они откроются не ранее 15 июня – таковы рекомендации Министерства здравоохранения для круглосуточных лагерей.
Юлия Огнева, СТВ:
И, похоже, в этом году отдых и оздоровление внутри страны в силу обстоятельств готовится стать настоящим трендом. COVID – что тут поделаешь. Да, мы видим, что многие страны сегодня все чаще заявляют о возобновлении турдеятельности.
Кто бы мог подумать, но топовыми становятся новости уже даже про открытие пляжей в европейских странах. Да, все понятно. Туризм – это около 10 % ВВП Евросоюза, это целая отрасль, это рабочие места и благополучие целых семей и даже регионов.
Как сегодня защитить туристов, что будет с путёвками и как спасти туристическую сферу Беларуси?
Мы, да и не только, выжидаем. Кроме того, есть у белорусов и еще один повод подождать и сэкономить: европейский парламент одобрил соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии между нашей страной и ЕС. Беларусь завершила ратификацию ранее. Теперь дело за Советом ЕС. После соблюдения всех формальностей стоимость шенгенской визы для граждан Беларуси снизится до 35 евро.
Юлия Огнева:
Но совсем отказаться сейчас от отдыха – это тоже не вариант. Тем более что бизнес-реалии заставили многих туроператоров несколько сменить профиль. Государство готово помогать тем, кто в этом нуждается, что немаловажно, кто сам не сидит на месте, уповая только на господдержку. Да, туризм – наиболее пострадавшая от «коронакризиса» сфера. Но это совсем не означает, что нужно сидеть и ждать. Закрытая дверь – это всегда открытое окно возможностей. Назвался предпринимателем – предпринимай! И как раз внутренний туризм – непаханое поле для инициативы. И успешные примеры есть.
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Много ли путешествуем по родной стране? За 2019 год миллион организованных туристов отдохнули внутри Беларуси. Первые месяцы 2020 года, само собой, проиграют статистике, но в ближайшее время турбизнес правомерно ожидает всплеск на внутреннем рынке.
Ирина Воронович, директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
То, что сегодня происходит – это та ситуация, которой никогда не было. Нашему обществу, государству и туристической сфере приходится перестраиваться, присматривать новые подходы. В силу сложившейся ситуации приходится реагировать на происходящие события очень быстро.
Те, кто распробовал отдых в Беларуси, уж точно не жалеют, что с поездками в Европу или на море придется повременить. Путешествовать, не пересекая границ, тоже можно интересно. Возможно, сейчас самое подходящее время сказать: и пусть весь мир подождет.