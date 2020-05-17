«Полный фарш, кошелёк с собой можно не брать». Как выглядит туризм «всё включено» по-белорусски

Новости Беларуси. Когда предприимчивость не дает сидеть на месте. Владелица хостела Ксения придумала, как восполнить дефицит не только постояльцев, но и путешествий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Когда предприимчивость не дает сидеть на месте. Владелица хостела Ксения придумала, как восполнить дефицит не только постояльцев, но и путешествий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Собирает не просто группу туристов, скорее единомышленников, и каждый уикенд отправляется за новыми впечатлениями в самобытные белорусские места. Поездки приправляет оригинальными гастрономическими предложениями и даже тренировками. Авторские туры получаются all inclusive по-белорусски.
Ксения Курусь, владелица хостела:
150 рублей. Сюда входит абсолютно все – проживание, питание, экскурсии, мастер-классы по актерскому мастерству. Это съемка, йога по утрам. То есть полный фарш, кошелек с собой можно не брать. 150 рублей на два дня – отличный план.
Это интересно, потому что, если раньше были какие-то отмазки, почему я не была в Могилеве или Витебске, сейчас отмазки такие сложно придумать. Классное время прочувствовать свою страну, посмотреть глубинки.
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