«Вряд ли попробовал бы это в Китае». Иностранцу показали, как здорово провести время в Беларуси, его реакция бесценна

Новости Беларуси. Даже в такое время туризм может быть на коне. И чтобы доказать это, мы организовали небольшое приключение для иностранца, который из-за пандемии провел в Беларуси немного больше времени, чем планировал, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А точнее, уже больше двух месяцев Стив Чен живет в Минске и, судя по всему, пока отнюдь не против задержаться еще. Как сегодня защитить туристов, что будет с путёвками и как спасти туристическую сферу Беларуси?

Стив Чен, турист (Китай):

Я был в отпуске в Дубае. Когда границы закрылись, я решил приехать сюда. Читал о Беларуси. Оказалось, это прекрасное место. Откровенно говоря, я благодарен вашей стране, что вы не закрылись для иностранцев. Много музеев, потрясающий цирк, храмы, красивые места. Мне запомнился музей войны, самолетов. Большинство ресторанов и клубов открыты, здесь можно весело провести время.

С помощью Стива мы решили со стороны взглянуть на возможности туризма внутри Беларуси. За это время он успел неплохо изучить культурную и ночную жизнь столицы. Но мы нашли, чем удивить искушенного китайского туриста. Стив впервые в жизни окажется в седле.

О, Боже! Высоко. Дотронуться до ушей? Двумя руками? О, двумя! Так я мужчина!

Испытания на манеже мужественно пройдены. Такой кантрисайд-отдых для китайского гостя – настоящая экзотика.

Для новичков это не так просто, как водить машину. Никогда не забуду этот день! Вряд ли я попробовал бы это в Китае.

Окей, детка, нам нужно идти. Так, пойдем. Молодец, мальчик. Всем рекомендую такой опыт, это такой релакс.