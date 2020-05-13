Как сегодня защитить туристов, что будет с путёвками и как спасти туристическую сферу Беларуси?
Новости Беларуси. Мировая туристическая отрасль несет большие потери, пострадали в том числе и представители белорусской туриндустрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как спасти эту сферу? Возможно ли в нынешних условиях защитить интересы людей и при этом поддержать бизнес?
Уже не секрет, что именно туристическая отрасль пострадала больше всего. В Беларуси в туризме заняты десятки тысяч граждан. Для поддержки турсферы разработан нормативно-правовой документ, который должен позволить ей удержаться на плаву и поддержать систему.
В чем конкретно нуждаются сегодня туроператоры?
Говорим об этом с Оксаной Бичун, председателем совета Республиканского союза туристических организаций.
На данный момент уже есть неисполнение нами обязательств
Ирина Мартьянова, СТВ:
Подскажите, что на данный момент самое сложное? Что в первую очередь нужно решать, чтобы спасти туристическую сферу?
Оксана Бичун, председатель совета Республиканского союза туристических организаций:
Ввиду того, что закрыты границы, есть угроза неисполнения нами своих обязательств перед нашими туристами. Границы закрыты, авиаперевозки отменены – соответственно, есть риск неисполнения уже будущих даже путешествий.
На данный момент уже есть неисполнение нами обязательств, поскольку туристы покупали путевки уже в конце марта, апреля, мая, и они уже никуда не улетают.
Продаж как таковых нет, выручки нет. А обязательства наших субъектов остались
Ирина Мартьянова:
Эти ситуации как-то разрешены?
Оксана Бичун:
Пока не разрешены. Проблема в том, что сегодня это имеет затянувшийся характер. Пандемия – это та ситуация, когда… нет понимания ее окончания, где она начинается и где заканчивается. Понятно, что она когда-то закончится. Возможно, когда примут вакцину от этой инфекции.
Но сегодня поездки все приостановлены, туры не продаются. Офисы приостановили свою деятельность по работе с клиентами, по реализации туров, потому что продаж как таковых нет, выручки нет. А обязательства наших субъектов туристической деятельности перед потребителями, платежами в бюджет, платежами арендодателям, другим поставщикам, которые обеспечивают работу наших офисов – остались.
В первую очередь нам бы помогла отсрочка исполнения своих обязательств
Ирина Мартьянова:
Какая конкретно помощь вам нужна? Что помогло бы вам как-то сдвинуть это все с мертвой точки?
Оксана Бичун:
В первую очередь нам бы помогла отсрочка исполнения своих обязательств. Причины здесь две. Первая заложена в самих потребителях, поскольку наши граждане оплатили часть своих путевок. Кто-то оплатил от 10 до 50 % – то есть 10, 20, 30, 40, 50 %.
Мы обязаны деньги вернуть по несостоявшимся турам
Ирина Мартьянова:
Вы обязаны по договору эти деньги им вернуть?
Оксана Бичун:
Мы обязаны деньги вернуть по несостоявшимся турам. Но по тем турам, которые еще состоятся – мы не знаем, какой будет эта ситуация – и туристы нам тоже должны доплатить. Например, для того, чтобы на стадии раннего бронирования исполнить свои договоры, многие субъекты туристической деятельности прибегли к заемным средствам.
Мы брали у потребителей только около 10-50 %. Но у нас обязательства перед поставщиками: для того, чтобы получить правильную хорошую стоимость путевки, быть конкурентоспособными и удовлетворить потребности наших граждан, требовались еще и заемные средства. Для того, чтобы оплатить авиаперевозчикам, сделать предоплаты, авансовые платежи поставщикам.
Общая задолженность перед потребителями сегодня составляет около 400 миллионов белорусских рублей
Ирина Мартьянова:
Помимо отсрочки, которая могла бы быть, какая помощь помогла бы вам выжить?
Оксана Бичун:
Каждое обращение нашего потребителя может быть готовым иском в суд, это первое. И около 300 тысяч граждан, которые воспользовались сегодня услугами на период с октября по март – одномоментно отрасль просто не выдержит этого. Общая задолженность субъектов туристической деятельности перед потребителями сегодня составляет около 400 миллионов белорусских рублей.
Вторая очередь, которая бы нам помогла сегодня – это снизить наши операционные расходы, которые уже существуют. Деятельности нет, а расходы есть.
Не отсрочить, не рассрочить, а именно снизить арендную плату не менее чем на 60 %
Ирина Мартьянова:
Например, какие?
Оксана Бичун:
Например, Фонд оплаты труда. Мы не можем от этого отказаться. Мы должны оплачивать в Фонд социальной защиты. Мы просили сделать нам мораторий на оплату в Фонд социальной защиты населения на несколько месяцев.
Второй шаг – снизить арендную плату. Не отсрочить, не рассрочить, а именно снизить арендную плату не менее чем на 60 %.
Третья мера, в которой мы нуждаемся – это снижение банковских процентов по кредитам для обеспечения деятельности предприятия.
Мы готовы сегодня говорить о Парке внутреннего и въездного туризма
Ирина Мартьянова:
Давайте посмотрим на эту ситуацию с той точки зрения, что в помощи нуждаются сейчас многие. Помощи просят многие. Президент сказал: поможем, но только тем, кто будет сам шевелиться и что-то предпринимать.
Мне кажется, что внутренний туризм – это как раз то, о чем он может говорить в отношении туристических организаций. Готовы ли вы каким-то образом перепрофилировать свою деятельность?
Оксана Бичун:
Туристический бизнес готов переориентироваться на внутренний и въездной рынок.
Мы внесли предложение нашему правительству о поддержке по примеру, наверное, Парка высоких технологий. Мы готовы сегодня говорить о Парке внутреннего и въездного туризма – ПВВТ – для того, чтобы тоже создать определенные условия, бизнес-мотивацию для нашего отечественного бизнеса.
В разговоре с главой правительства были представлены те проблемы, с которыми сталкивается сегодня, в нынешних реалиях, отечественный бизнес, с целью быть более вовлеченным в эти процессы, в организацию въездного и внутреннего туризма.