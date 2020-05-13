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Как сегодня защитить туристов, что будет с путёвками и как спасти туристическую сферу Беларуси?

13 мая 2020 18:13
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Новости Беларуси. Мировая туристическая отрасль несет большие потери, пострадали в том числе и представители белорусской туриндустрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как спасти эту сферу? Возможно ли в нынешних условиях защитить интересы людей и при этом поддержать бизнес?

Уже не секрет, что именно туристическая отрасль пострадала больше всего. В Беларуси в туризме заняты десятки тысяч граждан. Для поддержки турсферы разработан нормативно-правовой документ, который должен позволить ей удержаться на плаву и поддержать систему.

В чем конкретно нуждаются сегодня туроператоры?

Как сегодня защитить туристов, что будет с путёвками и как спасти туристическую сферу Беларуси?-1

Говорим об этом с Оксаной Бичун, председателем совета Республиканского союза туристических организаций.

На данный момент уже есть неисполнение нами обязательств

Ирина Мартьянова, СТВ:
Подскажите, что на данный момент самое сложное? Что в первую очередь нужно решать, чтобы спасти туристическую сферу?

Оксана Бичун, председатель совета Республиканского союза туристических организаций:
Ввиду того, что закрыты границы, есть угроза неисполнения нами своих обязательств перед нашими туристами. Границы закрыты, авиаперевозки отменены – соответственно, есть риск неисполнения уже будущих даже путешествий.

На данный момент уже есть неисполнение нами обязательств, поскольку туристы покупали путевки уже в конце марта, апреля, мая, и они уже никуда не улетают.

Продаж как таковых нет, выручки нет. А обязательства наших субъектов остались

Ирина Мартьянова:
Эти ситуации как-то разрешены?

Как сегодня защитить туристов, что будет с путёвками и как спасти туристическую сферу Беларуси?-4

Оксана Бичун:
Пока не разрешены. Проблема в том, что сегодня это имеет затянувшийся характер. Пандемия – это та ситуация, когда… нет понимания ее окончания, где она начинается и где заканчивается. Понятно, что она когда-то закончится. Возможно, когда примут вакцину от этой инфекции.  

Но сегодня поездки все приостановлены, туры не продаются. Офисы приостановили свою деятельность по работе с клиентами, по реализации туров, потому что продаж как таковых нет, выручки нет. А обязательства наших субъектов туристической деятельности перед потребителями, платежами в бюджет, платежами арендодателям, другим поставщикам, которые обеспечивают работу наших офисов – остались.  

В первую очередь нам бы помогла отсрочка исполнения своих обязательств

Ирина Мартьянова:
Какая конкретно помощь вам нужна? Что помогло бы вам как-то сдвинуть это все с мертвой точки?

Как сегодня защитить туристов, что будет с путёвками и как спасти туристическую сферу Беларуси?-7

Оксана Бичун:
В первую очередь нам бы помогла отсрочка исполнения своих обязательств. Причины здесь две. Первая заложена в самих потребителях, поскольку наши граждане оплатили часть своих путевок. Кто-то оплатил от 10 до 50 % – то есть 10, 20, 30, 40, 50 %.

Мы обязаны деньги вернуть по несостоявшимся турам

Ирина Мартьянова:
Вы обязаны по договору эти деньги им вернуть?

Оксана Бичун:
Мы обязаны деньги вернуть по несостоявшимся турам. Но по тем турам, которые еще состоятся – мы не знаем, какой будет эта ситуация – и туристы нам тоже должны доплатить. Например, для того, чтобы на стадии раннего бронирования исполнить свои договоры, многие субъекты туристической деятельности прибегли к заемным средствам.

Мы брали у потребителей только около 10-50 %. Но у нас обязательства перед поставщиками: для того, чтобы получить правильную хорошую стоимость путевки, быть конкурентоспособными и удовлетворить потребности наших граждан, требовались еще и заемные средства. Для того, чтобы оплатить авиаперевозчикам, сделать предоплаты, авансовые платежи поставщикам.

Как сегодня защитить туристов, что будет с путёвками и как спасти туристическую сферу Беларуси?-10

Общая задолженность перед потребителями сегодня составляет около 400 миллионов белорусских рублей

Ирина Мартьянова:
Помимо отсрочки, которая могла бы быть, какая помощь помогла бы вам выжить?

Оксана Бичун:
Каждое обращение нашего потребителя может быть готовым иском в суд, это первое. И около 300 тысяч граждан, которые воспользовались сегодня услугами на период с октября по март – одномоментно отрасль просто не выдержит этого. Общая задолженность субъектов туристической деятельности перед потребителями сегодня составляет около 400 миллионов белорусских рублей.

Вторая очередь, которая бы нам помогла сегодня – это снизить наши операционные расходы, которые уже существуют. Деятельности нет, а расходы есть.

Как сегодня защитить туристов, что будет с путёвками и как спасти туристическую сферу Беларуси?-13

Не отсрочить, не рассрочить, а именно снизить арендную плату не менее чем на 60 %

Ирина Мартьянова:
Например, какие?

Оксана Бичун:
Например, Фонд оплаты труда. Мы не можем от этого отказаться. Мы должны оплачивать в Фонд социальной защиты. Мы просили сделать нам мораторий на оплату в Фонд социальной защиты населения на несколько месяцев.

Второй шаг – снизить арендную плату. Не отсрочить, не рассрочить, а именно снизить арендную плату не менее чем на 60 %.  

Как сегодня защитить туристов, что будет с путёвками и как спасти туристическую сферу Беларуси?-16

Третья мера, в которой мы нуждаемся – это снижение банковских процентов по кредитам для обеспечения деятельности предприятия.   

Мы готовы сегодня говорить о Парке внутреннего и въездного туризма

Ирина Мартьянова:  
Давайте посмотрим на эту ситуацию с той точки зрения, что в помощи нуждаются сейчас многие. Помощи просят многие. Президент сказал: поможем, но только тем, кто будет сам шевелиться и что-то предпринимать.

Мне кажется, что внутренний туризм – это как раз то, о чем он может говорить в отношении туристических организаций. Готовы ли вы каким-то образом перепрофилировать свою деятельность?  

Как сегодня защитить туристов, что будет с путёвками и как спасти туристическую сферу Беларуси?-19

Оксана Бичун:
Туристический бизнес готов переориентироваться на внутренний и въездной рынок.  

Мы внесли предложение нашему правительству о поддержке по примеру, наверное, Парка высоких технологий. Мы готовы сегодня говорить о Парке внутреннего и въездного туризма – ПВВТ – для того, чтобы тоже создать определенные условия, бизнес-мотивацию для нашего отечественного бизнеса.  

В разговоре с главой правительства были представлены те проблемы, с которыми сталкивается сегодня, в нынешних реалиях, отечественный бизнес, с целью быть более вовлеченным в эти процессы, в организацию въездного и внутреннего туризма.  

# Коронавирус # общество # Оксана Бичун # Ирина Мартьянова # Фотофакт

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