Как сегодня защитить туристов, что будет с путёвками и как спасти туристическую сферу Беларуси?

Новости Беларуси. Мировая туристическая отрасль несет большие потери, пострадали в том числе и представители белорусской туриндустрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как спасти эту сферу? Возможно ли в нынешних условиях защитить интересы людей и при этом поддержать бизнес? Уже не секрет, что именно туристическая отрасль пострадала больше всего. В Беларуси в туризме заняты десятки тысяч граждан. Для поддержки турсферы разработан нормативно-правовой документ, который должен позволить ей удержаться на плаву и поддержать систему. В чем конкретно нуждаются сегодня туроператоры?

Говорим об этом с Оксаной Бичун, председателем совета Республиканского союза туристических организаций. На данный момент уже есть неисполнение нами обязательств Ирина Мартьянова, СТВ:

Подскажите, что на данный момент самое сложное? Что в первую очередь нужно решать, чтобы спасти туристическую сферу? Оксана Бичун, председатель совета Республиканского союза туристических организаций:

Ввиду того, что закрыты границы, есть угроза неисполнения нами своих обязательств перед нашими туристами. Границы закрыты, авиаперевозки отменены – соответственно, есть риск неисполнения уже будущих даже путешествий. На данный момент уже есть неисполнение нами обязательств, поскольку туристы покупали путевки уже в конце марта, апреля, мая, и они уже никуда не улетают. Продаж как таковых нет, выручки нет. А обязательства наших субъектов остались Ирина Мартьянова:

Эти ситуации как-то разрешены?

Оксана Бичун:

Пока не разрешены. Проблема в том, что сегодня это имеет затянувшийся характер. Пандемия – это та ситуация, когда… нет понимания ее окончания, где она начинается и где заканчивается. Понятно, что она когда-то закончится. Возможно, когда примут вакцину от этой инфекции. Но сегодня поездки все приостановлены, туры не продаются. Офисы приостановили свою деятельность по работе с клиентами, по реализации туров, потому что продаж как таковых нет, выручки нет. А обязательства наших субъектов туристической деятельности перед потребителями, платежами в бюджет, платежами арендодателям, другим поставщикам, которые обеспечивают работу наших офисов – остались. В первую очередь нам бы помогла отсрочка исполнения своих обязательств Ирина Мартьянова:

Какая конкретно помощь вам нужна? Что помогло бы вам как-то сдвинуть это все с мертвой точки?

Оксана Бичун:

В первую очередь нам бы помогла отсрочка исполнения своих обязательств. Причины здесь две. Первая заложена в самих потребителях, поскольку наши граждане оплатили часть своих путевок. Кто-то оплатил от 10 до 50 % – то есть 10, 20, 30, 40, 50 %. Мы обязаны деньги вернуть по несостоявшимся турам Ирина Мартьянова:

Вы обязаны по договору эти деньги им вернуть? Оксана Бичун:

Мы обязаны деньги вернуть по несостоявшимся турам. Но по тем турам, которые еще состоятся – мы не знаем, какой будет эта ситуация – и туристы нам тоже должны доплатить. Например, для того, чтобы на стадии раннего бронирования исполнить свои договоры, многие субъекты туристической деятельности прибегли к заемным средствам. Мы брали у потребителей только около 10-50 %. Но у нас обязательства перед поставщиками: для того, чтобы получить правильную хорошую стоимость путевки, быть конкурентоспособными и удовлетворить потребности наших граждан, требовались еще и заемные средства. Для того, чтобы оплатить авиаперевозчикам, сделать предоплаты, авансовые платежи поставщикам.

Общая задолженность перед потребителями сегодня составляет около 400 миллионов белорусских рублей Ирина Мартьянова:

Помимо отсрочки, которая могла бы быть, какая помощь помогла бы вам выжить? Оксана Бичун:

Каждое обращение нашего потребителя может быть готовым иском в суд, это первое. И около 300 тысяч граждан, которые воспользовались сегодня услугами на период с октября по март – одномоментно отрасль просто не выдержит этого. Общая задолженность субъектов туристической деятельности перед потребителями сегодня составляет около 400 миллионов белорусских рублей. Вторая очередь, которая бы нам помогла сегодня – это снизить наши операционные расходы, которые уже существуют. Деятельности нет, а расходы есть.

Не отсрочить, не рассрочить, а именно снизить арендную плату не менее чем на 60 % Ирина Мартьянова:

Например, какие? Оксана Бичун:

Например, Фонд оплаты труда. Мы не можем от этого отказаться. Мы должны оплачивать в Фонд социальной защиты. Мы просили сделать нам мораторий на оплату в Фонд социальной защиты населения на несколько месяцев. Второй шаг – снизить арендную плату. Не отсрочить, не рассрочить, а именно снизить арендную плату не менее чем на 60 %.

Третья мера, в которой мы нуждаемся – это снижение банковских процентов по кредитам для обеспечения деятельности предприятия. Мы готовы сегодня говорить о Парке внутреннего и въездного туризма Ирина Мартьянова:

Давайте посмотрим на эту ситуацию с той точки зрения, что в помощи нуждаются сейчас многие. Помощи просят многие. Президент сказал: поможем, но только тем, кто будет сам шевелиться и что-то предпринимать. Мне кажется, что внутренний туризм – это как раз то, о чем он может говорить в отношении туристических организаций. Готовы ли вы каким-то образом перепрофилировать свою деятельность?