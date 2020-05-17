Семья с тремя детьми из Питера переехала в белорусскую глубинку. И посмотрите, как они готовы встречать гостей в своей агроусадьбе
Новости Беларуси. Сельский отдых может быть насыщенным и стильным, если за дело взялась такая молодая пара, как Мария и Александр. С тремя детьми они не побоялись переехать на хутор в белорусскую глубинку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Построили дом, а потом и такую оригинальную агроусадьбу. И мебель, и детали интерьера – все своими руками и с душой.
Мария Голобурдо, хозяйка агроусадьбы:
Мы выбрали направление, как-то угадали, выбрали нужное русло вовремя. Мы строили этот дом сами, мы все вложили в этот дом и, можно сказать, не прогадали. Это, как говорится, наше детище, в которое мы не просто принимаем, мы реально ждем людей в гости. Я люблю всех гостей. И эти места, Беларусь, она настолько насыщена историей!
Как сегодня защитить туристов, что будет с путёвками и как спасти туристическую сферу Беларуси?
Мария может бесконечно рассказывать про край, ставший домом. И это при том, что сама россиянка. С мужем-белорусом успели пожить в Петербурге и Минске. В Питере владела салоном красоты и тогда подумать не могла, что жизни в мегаполисе предпочтет домик в деревне.
Мария Голобурдо:
В Европе все эти места огородили бы ленточкой и продавали бы билетики. И еще бы на экскурсии возили. А здесь у нас можно прийти, пофотографировать бесплатно, посмотреть. Это достояние наше. Туристы будут приезжать в Беларусь, когда белорусы будут сами знать, что у них офигенная страна. Это хотя бы внутренний патриотизм.
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Гостей тут угощают и домашним салом, и кленовым сиропом. А еще можно попробовать самому сварить крафтовое пиво. В роли бровара глава семьи. Александр не только в нюансах изучил сам процесс пивоварения, но и местные традиции.
Пример коллаборации по-соседски – пасека в двух километрах тоже готова принять туристов.
Яна Шипко, корреспондент:
Я в гостях у пчел ни разу не была еще. Мы их не сильно отвлекаем сейчас?
Алексей Стрельчонок, пчеловод:
В данный момент пчелки в связи с погодой сидят дома. Но сейчас они должны активно собирать нектар. Вот, они здесь обитают. Соты, в которые они складывают пыльцу со всех деревьев. С бесчисленного количества цветков собирают нектар. Еще, может быть, недельки полторы-две и можно будет пробовать свежий мед.