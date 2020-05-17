Семья с тремя детьми из Питера переехала в белорусскую глубинку. И посмотрите, как они готовы встречать гостей в своей агроусадьбе

Новости Беларуси. Сельский отдых может быть насыщенным и стильным, если за дело взялась такая молодая пара, как Мария и Александр. С тремя детьми они не побоялись переехать на хутор в белорусскую глубинку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Построили дом, а потом и такую оригинальную агроусадьбу. И мебель, и детали интерьера – все своими руками и с душой.

Мария Голобурдо, хозяйка агроусадьбы:

Мы выбрали направление, как-то угадали, выбрали нужное русло вовремя. Мы строили этот дом сами, мы все вложили в этот дом и, можно сказать, не прогадали. Это, как говорится, наше детище, в которое мы не просто принимаем, мы реально ждем людей в гости. Я люблю всех гостей. И эти места, Беларусь, она настолько насыщена историей! Как сегодня защитить туристов, что будет с путёвками и как спасти туристическую сферу Беларуси?

Гостей тут угощают и домашним салом, и кленовым сиропом. А еще можно попробовать самому сварить крафтовое пиво. В роли бровара глава семьи. Александр не только в нюансах изучил сам процесс пивоварения, но и местные традиции.

Пример коллаборации по-соседски – пасека в двух километрах тоже готова принять туристов. Яна Шипко, корреспондент:

Я в гостях у пчел ни разу не была еще. Мы их не сильно отвлекаем сейчас?