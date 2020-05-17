«Мы переориентировались». Владелец хостела о том, чем привлечь жильцов во время пандемии

Как? На время его переформатировали в коливинг или попросту коммуналку на новый лад.

Новости Беларуси. Отсутствие иностранных туристов – не повод сворачивать бизнес. Этот хостел не закрылся, напротив, полон гостей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ксения Курусь, владелица хостела:

Мы переориентировались, немножко поменяли формат, сделали ремонт. Теперь у нас есть отдельные номера, в которых один человек живет за 200 долларов. Если это пара, то 250 долларов. Сюда входит коммуналка, интернет. Каждый четверг у нас бесплатный вегетарианский ужин для гостей. Каждую среду у нас йога открытом пространстве.

У нас получилось своего рода сформировать арт-резиденцию. Живут интересные артисты, режиссеры, музыканты. Они все общаются.