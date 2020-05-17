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«Мы переориентировались». Владелец хостела о том, чем привлечь жильцов во время пандемии

17 мая 2020 20:31
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Новости Беларуси. Отсутствие иностранных туристов – не повод сворачивать бизнес. Этот хостел не закрылся, напротив, полон гостей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как? На время его переформатировали в коливинг или попросту коммуналку на новый лад.

«Мы переориентировались». Владелец хостела о том, чем привлечь жильцов во время пандемии-1

«Мы переориентировались». Владелец хостела о том, чем привлечь жильцов во время пандемии-3

Ксения Курусь, владелица хостела:
Мы переориентировались, немножко поменяли формат, сделали ремонт. Теперь у нас есть отдельные номера, в которых один человек живет за 200 долларов. Если это пара, то 250 долларов. Сюда входит коммуналка, интернет. Каждый четверг у нас бесплатный вегетарианский ужин для гостей. Каждую среду у нас йога открытом пространстве.

У нас получилось своего рода сформировать арт-резиденцию. Живут интересные артисты, режиссеры, музыканты. Они все общаются.

«Мы переориентировались». Владелец хостела о том, чем привлечь жильцов во время пандемии-6

«Мы переориентировались». Владелец хостела о том, чем привлечь жильцов во время пандемии-8

«Мы переориентировались». Владелец хостела о том, чем привлечь жильцов во время пандемии-10

«Мы переориентировались». Владелец хостела о том, чем привлечь жильцов во время пандемии-12

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# Туризм # общество # Яна Шипко # Ксения Курусь # Фотофакт

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