Меркулов: «После начала СВО в Украине мы видим прямое проявление расизма и нацизма»

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте « Да!Но... » с Евгением Пустовым.

Ярослав Меркулов, председатель первичной организации РОО «Белая Русь» филиала «Минская ТЭЦ-4» РУП «Минскэнерго»:

После начала СВО в Украине мы видим прямое проявление расизма и нацизма. Почему расизма? Потому что любому русскоговорящему человеку не важно, кто ты по национальности. А россиян не уважают в Европе, их не любят, потому что навязывает Америка расизм, создает ненависть к другому народу, к другой нации.

Евгений Пустовой, СТВ:

А в это же самое время становится на колени перед своими униженными чернокожими гражданами.

Ярослав Меркулов:

У них двойные стандарты. Мы смотрим еще, как страдают и украинцы русскоговорящие, которые не поддерживают нынешнюю ситуацию в Украине, не поддерживают политику правительства, не согласны с ней. Если они путешествуют, мы видим, как их выгоняют.

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