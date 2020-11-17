Мэр Минска о ситуации в Новой Боровой: «Будет водоканал работать до полного устранения всех причин»

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Это очень дорогостоящая аппаратура, кроме того, это импортная аппаратура. Комплектующие находятся за рубежом. В принципе, эксплуатация этой аппаратуры – свыше 30 лет, если туда не вмешиваться. Но в ходе этого вмешательства были нанесены серьезные повреждения, которые привели к тому, что приходится сейчас экстренно проводить мероприятия, в том числе, не дожидаясь, когда прибудут эти запасные части, самим уже переделывать для того, чтобы были приняты все меры для водоснабжения. Поэтому будет водоканал работать до полного устранения всех причин.

«Не исключается и факт умышленного повреждения». Что говорит Минскводоканал о ситуации в Новой Боровой?