Мэр Минска о ситуации в Новой Боровой: «Будет водоканал работать до полного устранения всех причин»
Новости Беларуси. Проблему с водоснабжением в Новой Боровой постараются устранить в максимально короткие сроки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ситуация на контроле главы государства.
Александр Лукашенко поручил своему помощнику по Минску Александру Барсукову и уполномоченному Президента Наталье Кочановой оказать содействие в решении вопроса.
На данный момент выявлена причина – неисправность запорной аппаратуры. После проверки специалисты Минсководоканала пришли к мнению, что оборудование было повреждено умышленно. В ближайшее время предстоит провести дополнительные обследования, а также проверить качество воды.
Проблемы с отоплением и водой в Новой Боровой: устраняются неполадки в котельной
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Это очень дорогостоящая аппаратура, кроме того, это импортная аппаратура. Комплектующие находятся за рубежом. В принципе, эксплуатация этой аппаратуры – свыше 30 лет, если туда не вмешиваться. Но в ходе этого вмешательства были нанесены серьезные повреждения, которые привели к тому, что приходится сейчас экстренно проводить мероприятия, в том числе, не дожидаясь, когда прибудут эти запасные части, самим уже переделывать для того, чтобы были приняты все меры для водоснабжения. Поэтому будет водоканал работать до полного устранения всех причин.
«Не исключается и факт умышленного повреждения». Что говорит Минскводоканал о ситуации в Новой Боровой?
Для жителей домов организован подвоз питьевой воды. Специальные цистерны курсируют по дворам круглосуточно.