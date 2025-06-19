Разведка США: Иран не стремился к созданию ядерного оружия

Ирано-израильский конфликт еще не раз всех нас удивит, а, вполне вероятно, и повергнет в шок все мировое сообщество – ситуация уже близка к этой грани. Совершенно очевидно, что противостояние между Тель-Авивом и Тегераном, двумя государствами, не имеющими общих границ, неминуемо приведет к трагедии для всего Ближнего Востока, если не будет найден компромисс. «Эскалация конфликта может обернуться колоссальными человеческими потерями, затронув все страны региона», – уверен китайский лидер. Об этом Си Цзиньпин заявил во время телефонного разговора с Путиным и добавил, что ситуация на Ближнем Востоке критическая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А это в очередной раз доказывает, что «мир вступил в новый период турбулентности и радикальных перемен». Но возможен ли на этом взрывоопасном этапе язык дипломатии? Вопрос это «тонкий», действовать нужно «очень аккуратно», но такое решение все же «может быть найдено», – уверен Владимир Путин. На злобу дня российский лидер высказался на Петербургском форуме, где подчеркнул, что «добиться прекращения боевых действий, обеспечив мирную атомную деятельность Ирана, с одной стороны, и безопасность Израиля, с другой, возможно». Но кто готов, а главное – кому по силам было бы выступить «медиатором» в ирано-израильском конфликте?

Быть может, роль посредника между Тель-Авивом и Тегераном может выполнить Шанхайская организация сотрудничества? Таким резонным вопросом задается известная политолог и дипломат, а также бывшая министр иностранных дел Австрии. И логика в рассуждениях Карин Кнайсль очевидна, ведь ШОС, которая объединяет таких «ключевых игроков, как Иран, Китай и Россия, была создана в первую очередь для сотрудничества в области безопасности». И эта «платформа может способствовать диалогу». А у России есть «возможность использовать организацию в качестве посредника». При этом Москва и самостоятельно готова выступить медиатором и «предоставить свои посреднические усилия, в частности в диалоге вокруг иранской мирной ядерной программы», – подчеркивают в российском МИД и напоминают, что «мирная направленность ядерной программы Исламской Республики была неоднократно подтверждена со стороны инспекторов МАГАТЭ». Это признала и разведка в США, заявив буквально, цитата, что «Иран не стремился к созданию ядерного оружия». И это в противовес всем действиям и аргументам со стороны Израиля, а также заявлениям Дональда Трампа. Эту мысль 19 июня с подачи CNN тиражируют все мировые агентства. А вот то, что Дональд Трамп, соглашаясь на бомбардировки Израилем Ирана, цитата, «загнал себя в тупик, и теперь от того, как он разрулит эту ситуацию, будет зависеть судьба всего его президентства» – вот эту точку зрению обсуждают в экспертном сообществе.

Итак, конфликт между Ираном и Израилем. День седьмой. И вот главное за последние сутки. ВВС Израиля продолжают массированные удары по военным объектам и инфраструктуре Ирана, в ответ Исламская Республика обстреливает израильские города десятками ракет и беспилотников. Сообщается, что за ночь в больницы Израиля поступило почти полторы сотни пострадавших. Одна из ракет попала в крупнейшую клинику Тель-Авива, где в том числе медицинскую помощь оказывают военным. В Холоне ракета попала в жилой дом, здание частично обрушилось.