Проблемы с отоплением и водой в Новой Боровой: устраняются неполадки в котельной

Новости Беларуси. Аварийные бригады приступили к устранению неполадок на котельной в столичном районе Новая Боровая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблемы с отоплением там возникли после того, как в жилых кварталах исчезла вода. Она отсутствует вот уже третий день.