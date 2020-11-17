Проблемы с отоплением и водой в Новой Боровой: устраняются неполадки в котельной

Новости Беларуси. Аварийные бригады приступили к устранению неполадок на котельной в столичном районе Новая Боровая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проблемы с отоплением там возникли после того, как в жилых кварталах исчезла вода. Она отсутствует вот уже третий день.
Новая Боровая уже два дня без воды. Как местные жители справляются с проблемой?
Работы по восстановлению водоснабжения завершаются. Сейчас в Новой Боровой проверяют качество воды. После положительных результатов лабораторных исследований ее начнут подавать в квартиры. Пока для жителей микрорайона организован подвоз питьевой воды.