Муковозчик: при обращении в комиссию врать не надо – здесь такие же белорусы, и они всё понимают

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

17 июня 2025 года состоялось очередное заседание комиссии по рассмотрению обращений граждан Республики Беларусь по вопросам совершения ими правонарушений. Заседание, на котором в очередной раз подтвердилось, что мы, белорусы, единый народ. С большим разнообразием внутри себя.

Судите сами: пишет в комиссию гражданин Ф, айтишник, мол, сбежал в Польшу, раскаиваюсь, обязуюсь соблюдать и, цитирую: «Прошу обеспечить гарантии безопасности при возвращении». А сам и в каленах ходил, и в телеграмах пачкал – какие тебе гарантии? Азаренка в заложники? Так не дадим же. Другой, гражданин Ш – переслал, говорит, одну фотку про «Вагнер» и сразу уехал из Беларуси аж во Вьетнам. Откуда решил уже не возвращаться. Этакий белорусский Зорге, бесстрашный и неуловимый. Но отпуск с деньгами закончились – и вот перед нами «чистосердечно раскаиваюсь, готов извиниться и возместить ущерб».