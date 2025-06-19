Муковозчик: при обращении в комиссию врать не надо – здесь такие же белорусы, и они всё понимают

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!
Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!
Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
17 июня 2025 года состоялось очередное заседание комиссии по рассмотрению обращений граждан Республики Беларусь по вопросам совершения ими правонарушений. Заседание, на котором в очередной раз подтвердилось, что мы, белорусы, единый народ. С большим разнообразием внутри себя.
Судите сами: пишет в комиссию гражданин Ф, айтишник, мол, сбежал в Польшу, раскаиваюсь, обязуюсь соблюдать и, цитирую: «Прошу обеспечить гарантии безопасности при возвращении». А сам и в каленах ходил, и в телеграмах пачкал – какие тебе гарантии? Азаренка в заложники? Так не дадим же. Другой, гражданин Ш – переслал, говорит, одну фотку про «Вагнер» и сразу уехал из Беларуси аж во Вьетнам. Откуда решил уже не возвращаться. Этакий белорусский Зорге, бесстрашный и неуловимый. Но отпуск с деньгами закончились – и вот перед нами «чистосердечно раскаиваюсь, готов извиниться и возместить ущерб».
Далекие и близкие, нормальные и невероятные – это одни и те же белорусы. Один народ. Читать здесь.
Андрей Муковозчик:
Я почему говорю, что мы единый народ? Да потому что комиссия немедленно начинает проверять и находит не одно, а 23 шпионских сообщения! На сребреники от которых, небось, и в Азию всей семьей полетел. «Дурилка картонная… обмануть хотел!»
Мы с невероятными жили в одной стране. И потому знаем их, как себя. А они потому и невероятные, что все еще думают, будто нас, своих бывших родных, соседей, коллег и знакомых, можно вот так просто развести. Обмануть. Ведь нету никого из пишущих в Комиссию, кто не написал бы про «один разочек», «один донатик», «бес попутал – я сходил» или, если кто поспособней: «Единственный раз я вышел прямо на проспект вынести мусорное ведро в середину колонны». Как и нет никого в Комиссии (а если шире, то и в народе), кто бы им на слово поверил.
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