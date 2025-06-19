Делегат ВНС из Хойников уже 10 лет решает проблемы жителей – пообщались с белорусом

Единство заложено в менталитете белорусского народа. Основываясь на этом принципе, народ принимает важные для страны решения сообща. То, что происходит внутри страны, зависит от ее граждан. Свою жизненную позицию Виктор Сацура транслирует в профессиональной и общественной деятельности. Уроженец Хойникского района посвятил себя развитию малой родины. Четверть века служит в районном отделе по чрезвычайным ситуациям и поддерживает местные инициативы. Он же представляет интересы ведомства и пострадавших от чернобыльской катастрофы земель на Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О задачах делегата – репортаж Анны Корольчук.

Со своим призванием Виктор Сацура определился еще в юности, когда помог остановить пожар у соседей. С тех пор забота о безопасности других людей стала его жизненным приоритетом. Службе в МЧС он посвятил уже 25 лет.

Что касается оперативной обстановки, то на сегодня на территории района у нас произошло 8 пожаров, спасено 2 человека. Под ответственностью сотрудников Хойникского райотдела по ЧС более 200 тысяч гектаров, половина из которых относится к зоне отчуждения. Территория повышенной опасности и внимания силовых ведомств. Об обстановке на южных рубежах страны Виктор Сацура знает не понаслышке – не раз приходилось тушить большие трансграничные пожары. У делегата Всебелорусского народного собрания есть и другие обязательства по обеспечению национальной безопасности.