Чтобы «поставить точку». Путин высказался о готовности встретиться с Зеленским

Россия и Украина продолжают обмен военнопленными на фоне подготовки к третьему раунду переговоров в Стамбуле. Об этом заявляют в российском МИДе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 19 июня группа военных возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в соответствии со стамбульскими договоренностями. Взамен передана группа пленных ВСУ. При этом в военном ведомстве отметили, что в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

И на фоне этих событий российская делегация готова уже на следующей неделе прибыть в Стамбул для проведения нового раунда переговоров с Украиной. Конкретные сроки будут озвучены в ближайшее время.