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Чтобы «поставить точку». Путин высказался о готовности встретиться с Зеленским

19 июня 2025 17:27
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Россия и Украина продолжают обмен военнопленными на фоне подготовки к третьему раунду переговоров в Стамбуле. Об этом заявляют в российском МИДе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Так, 19 июня группа военных возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в соответствии со стамбульскими договоренностями. Взамен передана группа пленных ВСУ. При этом в военном ведомстве отметили, что в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. 

И на фоне этих событий российская делегация готова уже на следующей неделе прибыть в Стамбул для проведения нового раунда переговоров с Украиной. Конкретные сроки будут озвучены в ближайшее время.

Чтобы «поставить точку». Путин высказался о готовности встретиться с Зеленским-2

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России:
В ходе очередного, третьего раунда имеем в виду обменяться комментариями относительно переданных 28 мая и 2 июня меморандумов сторон с предложениями по урегулированию украинского кризиса. Россия практически завершила реализацию гуманитарного пакета договоренностей, достигнутых по итогам второго раунда прямых переговоров с украинской стороной в Стамбуле 2 июня текущего года. Продолжается паритетный обмен тяжелобольными и ранеными, а также молодыми солдатами в возрасте до 25 лет. Я напомню, это все были инициативы российской стороны.

Готовность встретиться с Владимиром Зеленским подтвердил российский лидер Владимир Путин, подчеркнув, что это возможно – цитата – на завершающем этапе переговоров, чтобы «поставить точку». Путин также отметил, что не будет участвовать в этих переговорах, если на них не будет президента США.

# Владимир Путин # Мария Захарова # Международная политика # Украина # Россия

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