Азарёнок о Шрайбмане: делая из себя ягнёнка-аналитика, этот шакал состоял в группе заговорщиков, где продумывались планы мятежа

Новости Беларуси. Об истинных и скрытых причинах поступков и поведения людей в программе «Неделя» на СТВ расскажет Григорий Азаренок. Евгений Поболовец, СТВ:

Сейчас уже очевидно, что в общественном пространстве Беларуси много лет работали агенты влияния. Под видом журналистов, аналитиков и правозащитников они манипулировали общественным мнением, а в 2020 году организовывали мятеж против государства. Сейчас многие из них сбежали из страны. Но мы вспомним о них. Второй выпуск авторской рубрики Григория Азаренка «Паноптикум».

Григорий Азаренок, СТВ:

Лица паноптикума многогранны. И тупая морда гориллы, и скользкая личина змеи, и жадные глаза паука. Но сегодня мы поговорим об одном из самых опасных видов этого мира – ломехузы. Представьте муравейник. Выстроенный по строгой иерархии, он живет в непрерывном труде. Тысячи муравьев строят свой дом, каждый принося маленькую палочку, и все это складывается в общее дело. И тут появляется ломехуза. Внешне она не сильно отличается от других, только немного поменьше. Ее еще классифицируют как насекомое-драгдиллер. Она впрыскивает в муравейник сладкий яд. Муравьи не препятствуют, тут же увлекаются наркотическим веществом. Более того, они начинают ее кормить, поскольку паразит умеет по-муравьиному просить еду. Мимикрирует под общество. И вот проходит некоторое время. Муравьи перестают работать. Ресурсы заканчиваются, и они начинают пожирать друг друга. Рушится иерархия, и общий дом, который строили вместе, разрушается. И никто не понимает, что произошло. Отравленные ядом, они не видят своего главного врага – ломехузу.

Григорий Азаренок:

Артем Шрайбман. Знающий человек, только открыв страничку в «Википедии», сразу поймет – клейма ставить негде. Эксперт Центра Карнеги, основатель аналитического центра Sense Analytics, выпускник Лондонской школы экономики. Переведем все это на понятный язык? Завербованный шпион и спецпропагандист НАТО. Русофоб и антисоветчик, он многие годы на разных экстремистских и не очень портальчиках втюхивал белорусам угрозу с Востока. А в это время они готовили здесь подрывные центры и структуры влияния. Вербовали и подкупали, впрыскивали в общество свой подлый яд. Больше всего они ненавидят нашу модель развития. Ту модель, за которую проголосовал народ. Основа этой модели – труд. Труд как высшая ценность. Это огромная метафизическая идея. Она вбирает в себя и землю, и космос. Это то, что облагораживает человека, то, что возвышает его. Наш Президент – живое воплощение этой идеи. Григорий Азаренок:

Вы же хотите нас опустить. Прибить к земле, ввергнуть нас в дикий рынок и оправдать любой порок. Впрыснуть свой яд и разрушить то, что созидалось титаническим трудом. Но, делая из себя ягненка-аналитика, этот подлый шакал состоял в группе заговорщиков, где в деталях продумывались планы мятежа. Составлялись маршруты для маршей, придумывались оскорбительные речевки. И он, поправляя хлипкие очки, давал советы: «Нет, это будет не очень эффективно, попробуйте вот это». Постоянно крича о русском фашизме, который в Беларуси никто в глаза не видел, он уехал туда, где Бандера и Шухевич возведены в ранг национальных героев. Шрайбман, ты знаешь, что бы с тобой сделал Степан Бандера? Догадываешься? А кто тебя от этого спас? Правильно, тот, кого ты так ненавидишь. Красный человек.

Григорий Азаренок:

Совок, раб, вата, холоп. Как вы только не извращались на эту тему вместе с Алексиевич – фанаткой Дзержинского в свое время. Подробнее в видеоматериале. Вы через губу рассуждаете о Homo sovieticus. Как жаль, что это происходит не после войны. Ваши напудренные, залитые кремами лица ощутили бы тогда на себе всю суть либерализма. Обычно он пытается преподносить себя сдержанно. Ну, только в августе 2020 года глазки жадно блестели – вот-вот, раскол элит, новые выборы, одна, две, три недели... Потом сообразил, успокоился. Но есть момент, когда искривленное лицо чуть не вырвало от брезгливого презрения.

Эти идеи вообще классически можно описать как такой русский фашизм по факту, консервативный такой, народничество, такое почвенничество. Какая-то такая, знаешь, хтонь, как говорят. Что-то такое очень-очень дремучее. Григорий Азаренок:

Народничество, почвенничество. Ну как же противно тебе даже выговорить эти слова. Проблема твоя в том, что ты ничего, кроме идиотских брошюр Карнеги, не читал, а тем более не чувствовал ничего, кроме страха своей липкой душонки. А для нас это святые слова – земля, народ, Родина. И здесь кончается искусство,

И дышит почва и судьба. Григорий Азаренок:

Надеюсь, Бориса Пастернака ты уже записал в русские фашисты? Психолог: ему, Шрайбману, делать из власти врага можно, а Президенту обозначать реальных недругов для Беларуси нельзя