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МИД: «Крайне неуклюже выглядят попытки польской стороны переложить ответственность за миграционную ситуацию на Беларусь»

09 ноября 2021 10:28
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Новости Беларуси. Вольная трактовка и избирательное соблюдение прав человека. МИД Беларуси отверг попытки Польши переложить на Минск ответственность за нарастание миграционного кризиса. И предостерег Варшаву от грубого нарушения прав беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

МИД: «Крайне неуклюже выглядят попытки польской стороны переложить ответственность за миграционную ситуацию на Беларусь»-1

МИД Беларуси:
На этом фоне крайне неуклюже выглядят несостоятельные попытки польской стороны переложить ответственность за динамично развивающуюся миграционную ситуацию на Беларусь. Мы неоднократно призывали наших соседей к предметному диалогу и конструктивному взаимодействию между профильными ведомствами по важным трансграничным вопросам, представляющим безусловный общий интерес.  

МИД: «Крайне неуклюже выглядят попытки польской стороны переложить ответственность за миграционную ситуацию на Беларусь»-4

По словам дипломатов, обострение ситуации на границе вызывает тревогу за судьбы людей, которые любыми путями стремятся попасть в страны Европейского союза.  

Является нарушением договорённостей. В Минобороны прокомментировали размещение польских военных у границы с Беларусью – подробности здесь.

# Беларусь-Польша # общество # Фотофакт

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