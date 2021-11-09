МИД: «Крайне неуклюже выглядят попытки польской стороны переложить ответственность за миграционную ситуацию на Беларусь»
Новости Беларуси. Вольная трактовка и избирательное соблюдение прав человека. МИД Беларуси отверг попытки Польши переложить на Минск ответственность за нарастание миграционного кризиса. И предостерег Варшаву от грубого нарушения прав беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
МИД Беларуси:
На этом фоне крайне неуклюже выглядят несостоятельные попытки польской стороны переложить ответственность за динамично развивающуюся миграционную ситуацию на Беларусь. Мы неоднократно призывали наших соседей к предметному диалогу и конструктивному взаимодействию между профильными ведомствами по важным трансграничным вопросам, представляющим безусловный общий интерес.
По словам дипломатов, обострение ситуации на границе вызывает тревогу за судьбы людей, которые любыми путями стремятся попасть в страны Европейского союза.
Является нарушением договорённостей. В Минобороны прокомментировали размещение польских военных у границы с Беларусью – подробности здесь.