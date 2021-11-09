МИД: «Крайне неуклюже выглядят попытки польской стороны переложить ответственность за миграционную ситуацию на Беларусь»

Новости Беларуси. Вольная трактовка и избирательное соблюдение прав человека. МИД Беларуси отверг попытки Польши переложить на Минск ответственность за нарастание миграционного кризиса. И предостерег Варшаву от грубого нарушения прав беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Беларуси:

На этом фоне крайне неуклюже выглядят несостоятельные попытки польской стороны переложить ответственность за динамично развивающуюся миграционную ситуацию на Беларусь. Мы неоднократно призывали наших соседей к предметному диалогу и конструктивному взаимодействию между профильными ведомствами по важным трансграничным вопросам, представляющим безусловный общий интерес.