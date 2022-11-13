Прямой эфир

Эти пенсионеры дадут фору каждому. Зачем бабушки и дедушки из Пружан встречаются трижды в неделю?

13 ноября 2022 16:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На неделе мы решили посмотреть на золотой возраст не только через призму доходов и расходов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О жизни тех, кому трижды за 20, – репортаж Кристины Протосовицкой.  

В свои 95 она ходит в тренажерный зал. Рассказываем историю бабули, которая всю жизнь в движении.  

Эти пенсионеры дадут фору каждому. Зачем бабушки и дедушки из Пружан встречаются трижды в неделю?-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:  
На часах слегка за 8. Это один из парков в райцентре Брестской области – Пружаны. Пока горожане спешат на работу, те, кто припозднился, у золотого состава тех, кому всего лишь немного за 60 – тренировка шагом и ритмом.  

Эти пенсионеры дадут фору каждому. Зачем бабушки и дедушки из Пружан встречаются трижды в неделю?-4

Практически в любую погоду трижды в неделю эти неуемной энергии пенсионеры разбивают стереотипы о возрасте. Задорный смех, обсуждение всех последних новостей: от повышения пенсий до ассортимента супермаркета, и конечно, немного физической нагрузки. Под присмотром тренера Елены Астапчик с 28-летним опытом.  

Эти пенсионеры дадут фору каждому. Зачем бабушки и дедушки из Пружан встречаются трижды в неделю?-7

Елена Астапчик, специалист Пружанского территориального центра социального обслуживания населения:  
Ни одна таблетка в мире не заменит физические упражнения. А физические упражнения могут заменить любое лекарство. Об этом мои подопечные знают. Нет такого, как в школе – пришли и строем все делаем. Тут каждый имеет возможность пообщаться друг с другом, поговорить, увидеться. А для людей, которые в основном одиноки, это тоже большое значение имеет.  

После смерти мужа стала для семьи чужой. Как сейчас живет бабушка, которую 1,5 года ни во что не ставили родные?  

# Пенсионеры # общество # Кристина Протосовицкая # Елена Астапчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
После смерти мужа стала для семьи чужой. Как сейчас живёт бабушка, которую 1,5 года ни во что не ставили родные?
13 ноября 2022 16:47

После смерти мужа стала для семьи чужой. Как сейчас живёт бабушка, которую 1,5 года ни во что не ставили родные?

Демократия не на словах. ВНС сможет отменить любое решение Президента
13 ноября 2022 16:42

Демократия не на словах. ВНС сможет отменить любое решение Президента

Полномочий больше, ответственность – выше. Как изменился статус ВНС с 1996 года?
13 ноября 2022 16:41

Полномочий больше, ответственность – выше. Как изменился статус ВНС с 1996 года?