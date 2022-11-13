Эти пенсионеры дадут фору каждому. Зачем бабушки и дедушки из Пружан встречаются трижды в неделю?

Новости Беларуси. На неделе мы решили посмотреть на золотой возраст не только через призму доходов и расходов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О жизни тех, кому трижды за 20, – репортаж Кристины Протосовицкой. В свои 95 она ходит в тренажерный зал. Рассказываем историю бабули, которая всю жизнь в движении.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

На часах слегка за 8. Это один из парков в райцентре Брестской области – Пружаны. Пока горожане спешат на работу, те, кто припозднился, у золотого состава тех, кому всего лишь немного за 60 – тренировка шагом и ритмом.

Практически в любую погоду трижды в неделю эти неуемной энергии пенсионеры разбивают стереотипы о возрасте. Задорный смех, обсуждение всех последних новостей: от повышения пенсий до ассортимента супермаркета, и конечно, немного физической нагрузки. Под присмотром тренера Елены Астапчик с 28-летним опытом.