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В Польше создадут военно-морское командование НАТО в Балтийском море

24 сентября 2025 13:36
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Польша намерена создать не только самую сильную армию в Европе, но и занять лидирующие позиции в НАТО. Так в стране будет создано военно-морское командование Альянса на Балтике, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше создадут военно-морское командование НАТО в Балтийском море-2

Планируется, что новая структура появится уже в 2028 году и возьмет на себя ответственность за руководство морскими операциями, проводимыми вооруженными силами военного блока в Балтийском море. Пока Польша занимается этим совместно с Германией и Швецией на базе штаба, который находится в немецком Ростоке. Теперь, по мнению польского Министерства обороны создание в стране военно-морского командования НАТО станет новым этапом повышении обороноспособности как Польши, так и Альянса в целом.

# НАТО # Польша

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