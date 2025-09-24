В Польше создадут военно-морское командование НАТО в Балтийском море

Польша намерена создать не только самую сильную армию в Европе, но и занять лидирующие позиции в НАТО. Так в стране будет создано военно-морское командование Альянса на Балтике, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что новая структура появится уже в 2028 году и возьмет на себя ответственность за руководство морскими операциями, проводимыми вооруженными силами военного блока в Балтийском море. Пока Польша занимается этим совместно с Германией и Швецией на базе штаба, который находится в немецком Ростоке. Теперь, по мнению польского Министерства обороны создание в стране военно-морского командования НАТО станет новым этапом повышении обороноспособности как Польши, так и Альянса в целом.