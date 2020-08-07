Австриец о Беларуси: здесь каждая бабушка в деревне выращивает своё: картошку, огурцы. Европейцам этого очень не хватает

Новости Беларуси. Как может измениться жизнь после переезда в Беларусь? Об этом рассказали в фильме Игоря Позняка «Свой путь. Штрихи к портрету».

Рене Оберкофлер, переехал из Австрии в 2005 году: Беларусь очень рано наладила связь с Китаем на самом деле, намного раньше, чем, допустим, Европейский союз. Беларусь участвовала в проекте «Шелковый путь». Построили они здесь новый терминал для контейнеров, и поезд ходит регулярно, два раза в неделю. И это не только для Беларуси, но это в том числе и Европа.

Мне кажется, Китай стал очень большим игроком в мировой экономике. Европа очень сильно потребляет эти вещи, и все идет через Беларусь. Это очень выгодно для Беларуси, я считаю.

«Мы, как австрийцы, рады, что обрели такие отношения с вами, с Беларусью»

Австрия и Беларусь – это нейтральные страны. Беларусь тоже особо не лезет никуда. И мы, как австрийцы, рады, что обрели такие отношения с вами, с Беларусью.

Для нас очень хороший знак, что ваш Президент прилетел к нам после стольких лет, сколько он не был там. Приводили экономический форум.

Что мне нравится в вашем Президенте, когда он говорит по телевидению, что-то описывает или требует от населения, от предпринимателей, я считаю, это правильно, что он может прямо сказать, что он думает, что он хочет. Наши канцлеры иногда просто не могут прямо высказаться.

Сельское хозяйство очень развито в Беларуси. Поля очень эффективно используются

Вот это наше собственное производство. Мы заготавливаем на своих полях из многолетних трав.