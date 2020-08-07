Австриец о Беларуси: здесь каждая бабушка в деревне выращивает своё: картошку, огурцы. Европейцам этого очень не хватает

Новости Беларуси. Как может измениться жизнь после переезда в Беларусь? Об этом рассказали в фильме Игоря Позняка «Свой путь. Штрихи к портрету».
Новости Беларуси. Как может измениться жизнь после переезда в Беларусь? Об этом рассказали в фильме Игоря Позняка «Свой путь. Штрихи к портрету».
Рене Оберкофлер, переехал из Австрии в 2005 году:
Беларусь очень рано наладила связь с Китаем на самом деле, намного раньше, чем, допустим, Европейский союз. Беларусь участвовала в проекте «Шелковый путь». Построили они здесь новый терминал для контейнеров, и поезд ходит регулярно, два раза в неделю. И это не только для Беларуси, но это в том числе и Европа.
Мне кажется, Китай стал очень большим игроком в мировой экономике. Европа очень сильно потребляет эти вещи, и все идет через Беларусь. Это очень выгодно для Беларуси, я считаю.
Австрия и Беларусь – это нейтральные страны. Беларусь тоже особо не лезет никуда. И мы, как австрийцы, рады, что обрели такие отношения с вами, с Беларусью.
Для нас очень хороший знак, что ваш Президент прилетел к нам после стольких лет, сколько он не был там. Приводили экономический форум.
Что мне нравится в вашем Президенте, когда он говорит по телевидению, что-то описывает или требует от населения, от предпринимателей, я считаю, это правильно, что он может прямо сказать, что он думает, что он хочет. Наши канцлеры иногда просто не могут прямо высказаться.
Вот это наше собственное производство. Мы заготавливаем на своих полях из многолетних трав.
Я считаю, сельское хозяйство очень развито в Беларуси. И пространства в Беларуси очень много. Хватает полей, и они очень эффективно используются. Даже если сравнить с некоторыми местами в Европе (например, с Болгарией, Румынией), они далеко еще от этого, можно сказать.
В Беларуси сельское хозяйство – молочная и мясная продукция – это все работает очень эффективно. Именно это развитие 10 лет. Очень много автоматизировано. Молочные заводы огромные. Одна – две тысячи голов и больше – это не размер здесь. И если сравнить с Австрией, то здесь намного крупнее.
Для иностранца Беларусь – иногда это только Минск. На самом деле очень много народа живет в домах, в деревнях и так далее.
Мне кажется, в Европе уже полностью потерялось – выращивать продукты, сад для себя, выращивать для личного пользования натуральные продукты. Стало модно – биологически чистые продукты. Они очень дорогие.
А в Беларуси каждая бабушка в деревне выращивает свое: картошку, огурцы, помидоры и так далее. Это чистые продукты. Мне, как европейцу, австрийцу, этого очень не хватает на родине.