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Австриец о Беларуси: здесь каждая бабушка в деревне выращивает своё: картошку, огурцы. Европейцам этого очень не хватает

07 августа 2020 19:26
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Новости Беларуси. Как может измениться жизнь после переезда в Беларусь? Об этом рассказали в фильме Игоря Позняка «Свой путь. Штрихи к портрету».  

Австриец о Беларуси: здесь каждая бабушка в деревне выращивает своё: картошку, огурцы. Европейцам этого очень не хватает-1

Рене Оберкофлер, переехал из Австрии в 2005 году:  
Беларусь очень рано наладила связь с Китаем на самом деле, намного раньше, чем, допустим, Европейский союз. Беларусь участвовала в проекте «Шелковый путь». Построили они здесь новый терминал для контейнеров, и поезд ходит регулярно, два раза в неделю. И это не только для Беларуси, но это в том числе и Европа.  

Австриец о Беларуси: здесь каждая бабушка в деревне выращивает своё: картошку, огурцы. Европейцам этого очень не хватает-4

Мне кажется, Китай стал очень большим игроком в мировой экономике. Европа очень сильно потребляет эти вещи, и все идет через Беларусь. Это очень выгодно для Беларуси, я считаю.  

«Мы, как австрийцы, рады, что обрели такие отношения с вами, с Беларусью»

Австрия и Беларусь – это нейтральные страны. Беларусь тоже особо не лезет никуда. И мы, как австрийцы, рады, что обрели такие отношения с вами, с Беларусью.  

Для нас очень хороший знак, что ваш Президент прилетел к нам после стольких лет, сколько он не был там. Приводили экономический форум.  

Что мне нравится в вашем Президенте, когда он говорит по телевидению, что-то описывает или требует от населения, от предпринимателей, я считаю, это правильно, что он может прямо сказать, что он думает, что он хочет. Наши канцлеры иногда просто не могут прямо высказаться.  

Сельское хозяйство очень развито в Беларуси. Поля очень эффективно используются

Вот это наше собственное производство. Мы заготавливаем на своих полях из многолетних трав.

Австриец о Беларуси: здесь каждая бабушка в деревне выращивает своё: картошку, огурцы. Европейцам этого очень не хватает-7

Я считаю, сельское хозяйство очень развито в Беларуси. И пространства в Беларуси очень много. Хватает полей, и они очень эффективно используются. Даже если сравнить с некоторыми местами в Европе (например, с Болгарией, Румынией), они далеко еще от этого, можно сказать.  

Австриец о Беларуси: здесь каждая бабушка в деревне выращивает своё: картошку, огурцы. Европейцам этого очень не хватает-10

В Беларуси сельское хозяйство – молочная и мясная продукция – это все работает очень эффективно. Именно это развитие 10 лет. Очень много автоматизировано. Молочные заводы огромные. Одна – две тысячи голов и больше – это не размер здесь. И если сравнить с Австрией, то здесь намного крупнее.  

Для иностранца Беларусь – иногда это только Минск. Но очень много людей живет в деревнях  

Австриец о Беларуси: здесь каждая бабушка в деревне выращивает своё: картошку, огурцы. Европейцам этого очень не хватает-13

Для иностранца Беларусь – иногда это только Минск. На самом деле очень много народа живет в домах, в деревнях и так далее.  

Мне кажется, в Европе уже полностью потерялось – выращивать продукты, сад для себя, выращивать для личного пользования натуральные продукты. Стало модно – биологически чистые продукты. Они очень дорогие.  

Австриец о Беларуси: здесь каждая бабушка в деревне выращивает своё: картошку, огурцы. Европейцам этого очень не хватает-16

А в Беларуси каждая бабушка в деревне выращивает свое: картошку, огурцы, помидоры и так далее. Это чистые продукты. Мне, как европейцу, австрийцу, этого очень не хватает на родине.  

# Государственная политика в сфере инвестиций # общество # Игорь Позняк # Рене Оберкофлер # Фотофакт

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