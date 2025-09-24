Концепцию военного сотрудничества планируют утвердить на заседании Совета глав государств СНГ

В СНГ готовится новая концепция военного сотрудничества. Ее утвердят на предстоящем октябрьском саммите глав стран, входящих в Содружество, который пройдет в Таджикистане. Проект документа сегодня, 24 сентября, рассмотрели в Минске на заседании Комитета начальников штабов Вооруженных сил стран СНГ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, сегодня Содружество Независимых Государств выступает уникальной площадкой для координации усилий по широкому спектру вопросов, в том числе в сфере безопасности. Идет развитие объединенных систем противовоздушной обороны, связи, контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки. Это позволяет существенно повысить боевые возможности национальных вооруженных сил, а также осуществлять оперативное и эффективное взаимодействие по ряду ключевых направлений.

Обсуждались укрепление обороны в условиях быстро меняющейся военно-политической обстановки, развитие совместных систем военного назначения, а также подготовка войск с учетом опыта боевых действий в современных условиях.

Юрий Дашкин, секретарь Совета министров обороны государств – участников СНГ:

Сегодня на заседании обсуждены серьезные современные подходы к обеспечению военной безопасности наших государств по всем видам оперативного и боевого обеспечения. Подписаны документы, опираясь на которые мы способны в дальнейшем развивать военное сотрудничество, делиться опытом современных военных конфликтов и применения Вооруженных Сил, в том числе с использованием новейших технологий и новейших образцов вооружения военной техники.

Напомним, 2025 год на пространстве Содружества проходит под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сохранение исторической памяти, воспитание патриотизма у молодежи и распространение объективной информации о событиях прошлого – в числе приоритетных задач. Сегодня цветы и венки от военных делегаций стран СНГ легли к монументу Победы. Память героев Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.