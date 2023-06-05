В Беларуси готовятся к II Играм стран СНГ. Как преобразились спортплощадки в Солигорске?

Новости Беларуси. 20 видов спорта, сильнейшие спортсмены страны. До начала II Игр стран СНГ еще два месяца, но уже сейчас организаторы дали старт тестовым соревнованиям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Например, в Солигорске переоборудовали теннисные корты в зал для поединков борцов, чтобы отработать любые нюансы. Подробнее о спортивных состязаниях в сюжете Марии Царикевич.

Сразу два турнира: по греко-римской и вольной борьбе. На коврах теннисного манежа Солигорска встретились амбициозные борцы со всей республики. Участники соревнований выявляли лучших в 10 весовых категориях.

Это тестовые соревнования перед началом II Игр стран СНГ. Для этого теннисные корты переоборудовали в зал для поединков борцов. Чтобы отработать все нюансы: от прохода для спортсменов от площадок к раздевалкам до создания условий для работы медицинских бригад.