Артист протянул зубами маршрутку. В Белгосцирке представили новую уникальную программу

Удивительное место, где сказка сама приходит к зрителю. Встретить лето Белорусский государственный цирк приглашает прямо на арене, в парке невероятных аттракционов, где на каждом шагу вас поджидают сюрпризы, тайны и перевоплощения.

Витаутас Григалюнас, художественный руководитель Белгосцирка:

Всех нас сплотила одна идея невероятная, она очень увлекательная. Я даже вижу, как артисты работают увлеченно на манеже, понимая, что нужно немного переделать свой номер, немного переставить акценты в образах, которые они создают, потому что это все вместе – это парк цирковых аттракционов. Такого парка в мире не было. Это интересно и увлекательно для нас самих. Насколько это увлекательно будет для зрителя, мы сейчас посмотрим.

Для участия в новой программе приехали гости из России и даже Бразилии. Колесо обозрения на манеже превратится в настоящее колесо смелости. А тир в экстремальное метание ножей.

Стивен Чаваро, артист цирка:

Я из Колумбии, меня зовут Стивен. Я представляю номер «Колесо смелости», очень понравилась белорусская публика. Эта металлическая конструкция называется лапендула и обозначает маятник. Это очень опасно, потому что страховка не предусмотрена.

В новой программе выступят артисты, завоевавшие признание на мировом уровне. Захватывающие трюки в свадебных нарядах и с букетом представлен на Акробатической дорожке «Свадьба». К слову, этот номер взял «бронзу» на международном фестивале в Монте-Карло.

Владимир Ефимов, артист цирка:

Наша эксклюзивность в том, что у нас задействована лунная дорожка, две разновидности минитрампов, у нас есть акробатический вольтиж. Это все объединено в один номер, поэтому он уникальный. Я здесь второй раз, замечательные впечатления, у вас очень красивый город, очень красивый цирк, гостеприимные зрители. Надеюсь, что в этот раз все пойдет так, как в первый раз. Здесь мейн-куны выполняют трюки в воздухе, мотоциклами управляют медведи, а пони показывают искусство дрессуры. Настоящей изюминкой представления стало «Силовое шоу», где Феруз Юсупов протянул зубами маршрутку, полную артистов, а после и вовсе лег под транспортное средство весом более трех тонн. Уникальные артисты и удивительные номера. Цирк в этом сезоне действительно удивляет.