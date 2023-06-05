Уникальные образцы оружия и милицейские трофеи. Какие экспонаты есть в музее РОВД Солигорска?

Новости Беларуси. Не только сохранять память и традиции, но и передавать поколениям. Более 160 экспонатов, среди которых 11 наград, 30 единиц уникальных образцов «оружия криминального происхождения», оригиналы документов. Это все можно увидеть в музее РОВД Солигорска, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Выставка – это пять основных зон, тематические стенды и витрины в современной манере. Здесь можно найти реальные образцы специальных средств защиты и связи сотрудников милиции. Также тематическую зону – милицейские трофеи – несколько десятков различных образцов оружия, в том числе самодельных. Отдельный стенд посвящен и сотрудникам милиции.

Олег Зиневич, старший инспектор ГИОС Солигорского РОВД:

Наша комната истории, несмотря на то, что раздел был основан в 1965 году, изложение начинается с 1917-го, когда вообще появилась белорусская милиция. Если говорить о самой концепции, то мы несколько отошли от просто изложения по хронологии всех событий, а старались передать какие-то частички той или иной эпохи, чтобы посетители могли как бы окунуться в то время и как-то прикоснуться к истории.