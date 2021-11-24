«Хочу, чтобы меня любили не за внешность». Какие процедуры могут подчеркнуть естественную красоту?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Вы все-таки за естественный процесс старения или за прибегание к косметологическим процедурам, может быть, даже более радикальным, Алеся?

Алеся Бортич, участница конкурсов красоты:

Я за красивый процесс взросления. Когда женщина достойно несет свою красоту, мне кажется, женщина должна быть убедительна. Мне очень нравится, когда женщина несет миру свет, любовь. Мы же никуда не денемся без косметологов, мы на естественной красоте одной далеко не уедем. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

То есть к косметологу, Алеся, ходят абсолютно все? Это нормально, согласитесь. Алеся Бортич:

К косметологу ходят, и у каждой женщины есть свои секреты. Вопрос в том, насколько далеко женщина заходит в манипуляциях со своей внешностью. Если ты обладаешь хорошим вкусом, возможностями и делаешь ту красоту, которая вообще радует глаз, для меня это просто изумительное сочетание. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Хорошо говорить о естественном старении, когда у тебя исходные данные.

Алеся Бортич:

Генетика хорошая. Наталья Надольская:

А есть же такое, что не мешало бы исправить и подправить. Алеся Бортич:

А почему нет, если женщина станет увереннее преподносить себя гораздо, даже перед супругом своим? Второе дыхание открывается, когда там нос исправили и так далее. Я когда прихожу к косметологу, она всегда говорит: «Ну давай кольнем немножко губу». Вот я смотрю-смотрю, ну, конечно, хочется когда-нибудь может быть и попробовать. Ну пока как бы устраивает. Опять-таки столько сейчас я вижу красоты у девчонок. Я к этому отношусь с уважением. Более того, в определенных кругах и очень многие мужчины, видя вот эту ухоженность – это как самопрезентация женщины идет, она сразу дает понять: «Вот я такая». Это сразу, как планка для тебя. И для многих мужчин именно такая красота говорящая. Они хотят быть рядом с такими женщинами.

Алена Родовская:

Алеся, вот вы за естественную красоту. Вы когда начнете колоться? Алеся Бортич:

Что значит погоня за естественной красотой? Я сама по себе живчик по жизни. Я люблю активность, люблю спорт. Алена Родовская:

В общем, бодипозитив у вас? Алеся Бортич:

Нет, это не бодипозитив. Я делаю пилинги, фотоомоложение. Алена Родовская:

Ну кололись? Ладно, признайтесь. Алеся Бортич:

Мне не нравится то, что диспорт держится три месяца. Это очень мало для меня. То есть, понимаете, у каждой женщины есть своя система ценностей и своя красота. Я живу эмоциями, люблю приключения. Меня гораздо больше колбасит, когда я вижу, что в моей жизни есть интересная движуха.

Zina Bless, певица:

Ничего и не надо делать, у нее все и так хорошо. Алеся Бортич:

Я хочу сказать, что я обожаю красивых женщин. Но я очень хочу, чтобы лично меня любили не за внешность. Вот честно, я хочу, чтобы меня любили за мои человеческие качества. Для меня это важное замечание. Но расслабляться я не буду, как только я замечу. У меня была большая склонность к полноте, вот в подростковом возрасте, конкретно в 18 лет я весила 64 килограмма. Вот эта тема меня очень сильно волновала. Я понимала, что я не хочу быть толстой. Вот это мое прямо табу. Мне казалось, что в 48-50 – это будет мой размер. И я сделала все для того, чтобы себя привести в форму. Мне не нравились, мне хотелось более ровные зубы. Я поставила себе брекеты в 20 лет, потому что в Минске они появились только, они были новинкой, я занялась.