Медики заявили, какую воду можно употреблять без ограничений

Есть три вида воды. Лечебная – в ней много соли. На литр воды больше 10 граммов, или две чайные ложки, рассказали в программе «В поисках истины». В лечебно-столовой – от 1 до 10 граммов соли на литр. А в столовой – менее грамма.

Елена Дроздова, заместитель директора по научной работе Научно-практического центра гигиены, кандидат медицинских наук:

Если на воде написано «вода минеральная столовая», то можно без ограничений употреблять, а если написано «лечебно-столовая» либо «лечебная», то такую воду употреблять желательно по рекомендации врача. Лечебная – только по рекомендации врача, там очень высокая минерализация. А лечебно-столовая – это вода, которую можно использовать как столовый напиток.

Читайте также:

Чем опасна вода в бутылках? Диетолог о воздействии пластика

Ученые выяснили, что морская вода может заменить человеческую кровь

Когда Минск полностью перейдет на подземные источники водоснабжения?