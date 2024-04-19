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Медики заявили, какую воду можно употреблять без ограничений

19 апреля 2024 16:00
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Есть три вида воды. Лечебная – в ней много соли. На литр воды больше 10 граммов, или две чайные ложки, рассказали в программе «В поисках истины». В лечебно-столовой – от 1 до 10 граммов соли на литр. А в столовой – менее грамма. 

Медики заявили, какую воду можно употреблять без ограничений-1

Елена Дроздова, заместитель директора по научной работе Научно-практического центра гигиены, кандидат медицинских наук:
Если на воде написано «вода минеральная столовая», то можно без ограничений употреблять, а если написано «лечебно-столовая» либо «лечебная», то такую воду употреблять желательно по рекомендации врача. Лечебная – только по рекомендации врача, там очень высокая минерализация. А лечебно-столовая – это вода, которую можно использовать как столовый напиток.

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# Здоровье # общество

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