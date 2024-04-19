Прямой эфир

Какая суточная норма воды? Рассказала врач-терапевт

19 апреля 2024 15:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вода – источник всего живого на Земле. Однако иногда она может вредить организму. Наверняка всем известно, что ежедневно человек должен выпивать не менее двух литров чистой воды. Именно такую рекомендацию чаще всего можно встретить в различных источниках и услышать от диетологов. Но в зависимости от пола, возраста, образа жизни и активности потребность в жидкости варьируется, рассказали в программе «В поисках истины».

Какая суточная норма воды? Рассказала врач-терапевт-1

Анна Роенкова, врач-терапевт, диетолог:
Ориентир – это 30 миллилитров на 1 килограмм веса. То есть, если человек весит 70 килограммов, то 2 100 миллилитров в день у него должно быть. Но у нас может увеличиться расход потребления воды, например, летом, во время спорта, у беременных – во время токсикоза, при диарее, при отравлениях. То есть потребляемое количество воды мы увеличиваем.

Читайте также:

Медики назвали вид воды, которую можно употреблять без ограничений

Чем опасна вода в бутылках? Диетолог о воздействии пластика

Учёные выяснили, что морская вода может заменить человеческую кровь

# Здоровье # общество

Другие новости рубрики

Все новости
«Наша страна становится зеленее». Вот как минчане помогают в благоустройстве города
19 апреля 2024 15:33

«Наша страна становится зеленее». Вот как минчане помогают в благоустройстве города

«Охотимся за белорусской продукцией». Почему в Казахстане любят наши товары?
19 апреля 2024 15:13

«Охотимся за белорусской продукцией». Почему в Казахстане любят наши товары?

Каким будет украшение Минска ко Дню Победы в 2024-м? Рассказываем в деталях
19 апреля 2024 14:52

Каким будет украшение Минска ко Дню Победы в 2024-м? Рассказываем в деталях

Как украсят Минск к Всебелорусскому народному собранию? Узнали детали оформления
19 апреля 2024 14:20

Как украсят Минск к Всебелорусскому народному собранию? Узнали детали оформления

В автолавку или магазин. Как заказать товары в сельскую местность?
19 апреля 2024 14:17

В автолавку или магазин. Как заказать товары в сельскую местность?

Наталья Кочанова посетила Жировичский монастырь
19 апреля 2024 14:10

Наталья Кочанова посетила Жировичский монастырь

Туристический потенциал Санкт-Петербурга презентовали в Минске
19 апреля 2024 13:49

Туристический потенциал Санкт-Петербурга презентовали в Минске

При нехватке витамина D может возникнуть даже онкология. Рассказываем, как восполнить дефицит
19 апреля 2024 13:02

При нехватке витамина D может возникнуть даже онкология. Рассказываем, как восполнить дефицит

Как проявляется железодефицитная анемия? Узнали у врача об основных симптомах заболевания
19 апреля 2024 12:23

Как проявляется железодефицитная анемия? Узнали у врача об основных симптомах заболевания

Почти 80% школ перешли на новый режим организации питания
19 апреля 2024 11:56

Почти 80% школ перешли на новый режим организации питания

Участвовала в боях за освобождение Украины, Польши, Чехословакии. «Незабытые истории»
19 апреля 2024 11:39

Участвовала в боях за освобождение Украины, Польши, Чехословакии. «Незабытые истории»

Где могут работать подростки? В Центре допобразования детей и молодёжи «Эврика» рассказали о перспективах
19 апреля 2024 11:23

Где могут работать подростки? В Центре допобразования детей и молодёжи «Эврика» рассказали о перспективах