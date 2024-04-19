Какая суточная норма воды? Рассказала врач-терапевт

Вода – источник всего живого на Земле. Однако иногда она может вредить организму. Наверняка всем известно, что ежедневно человек должен выпивать не менее двух литров чистой воды. Именно такую рекомендацию чаще всего можно встретить в различных источниках и услышать от диетологов. Но в зависимости от пола, возраста, образа жизни и активности потребность в жидкости варьируется, рассказали в программе «В поисках истины».

Анна Роенкова, врач-терапевт, диетолог:

Ориентир – это 30 миллилитров на 1 килограмм веса. То есть, если человек весит 70 килограммов, то 2 100 миллилитров в день у него должно быть. Но у нас может увеличиться расход потребления воды, например, летом, во время спорта, у беременных – во время токсикоза, при диарее, при отравлениях. То есть потребляемое количество воды мы увеличиваем.

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